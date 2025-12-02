Las Guerreras K-Pop llegan a Chaco y Corrientes

Chaqueños y correntinos se preparan para recibir un evento sin precedentes que fusiona la energía del K-Pop, una narrativa épica y una producción de alto impacto cinematográfico. El Tour oficial internacional las «Guerreras del K-Pop vs. Saja Boys» llegará para desatar una batalla musical en vivo que promete ser inolvidable.

El espectáculo, presentado por ShowLife Productions, traslada la épica de la pantalla al escenario, donde el destino del mundo se decidirá a golpe de beats y coreografías. Las carismáticas Guerreras del K-Pop se enfrentarán en vivo a los Saja Boys, la boyband que trae consigo la oscuridad, en un duelo que va más allá de la música.

EXPERIENCIA INMERSIVA

La producción ha sido diseñada para sumergir al público en una noche de fantasía y acción. Los asistentes vivirán la experiencia como si estuvieran dentro de la película, gracias a efectos especiales deslumbrantes, pantallas LED gigantes y una puesta en escena total que garantiza una experiencia inmersiva y de alta adrenalina.

La historia central de la noche requiere la participación del público: se necesita la ayuda de todos para fortalecer a la Honmoon. La pregunta que resuena es: ¿Quién ganará esta batalla musical? ¿Los Saja Boys o Las Guerreras del K-Pop?

DETALLES DEL TOUR

Este electrizante evento es parte del Tour Oficial Internacional 2025/2026. La cita en la ciudad de Barranqueras tendrá lugar el Domingo 7 de Diciembre de 2025, comenzando a las 19:30 HS. El show se desarrollará en el Micro Estadio Don Orione Atlético Club.

Asimismo, la cita en la ciudad de Corrientes tendrá lugar el Lunes 8 de Diciembre de 2025, comenzando a las 19:30 HS. El show se desarrollará en el Club Básquetbol Córdoba de la capital correntina.

Las entradas ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir a través de Eventiva.com.ar. Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 351-253 2390.