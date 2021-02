“El kilo de pan pasará a  costar entre 100 y 110 pesos”

“Hace mucho tiempo que estamos en una situación de mucha preocupación, viendo que el contexto se complica no solo para las panaderías sino para los trabajadores con salarios que no alcanzan; y lo más alarmante es que no vemos que mejore”.

“Aclaró que pese a todo siempre hemos acompañado e intentado cuidar a los consumidores siendo muy prudentes a la hora de trasladar los incrementos al precio final del pan”, remarcó.

Ballesta detalló que la alarmante situación con la que se encontraron en el principio de la pandemia dividió al sector en cuanto a la forma de intentar paliar la sangría económica, “algunos dueños optaron por dejar de pagar aportes, atrasarse en los pagos a proveedores, todo esto para no recurrir a los bancos a pedir préstamos y así evitar cargarse de una deuda complicada para pagar”.

Pero también hay otra parte del sector que decidió seguir bancando los aportes. Fueron al banco pidieron descubiertos y así se manejaron en el 2020, es decir que optaron por no deberle a los trabajadores pero han quedado enganchados con el banco con descubiertos que no pudieron cubrir. Lamentablemente, me he enterado que son varias las firmas que están cerca de cerrar sus puertas, ya que se encontraron este año con una asfixia financiera de parte de los bancos y esto al final va a derivar seguramente en comenzar a deber a quienes trabajan con ellos.

Es por esto que desde el Centro de Panaderos estamos pidiendo que con urgencia se abran las escuelas, que haya más movilización de gente para de éste modo aumentar un poco las ventas porque esta problemática la estamos teniendo desde el día en que comenzó el aislamiento por la pandemia, a tal punto que la reducción de venta ha bajado hasta un 60% en algunos casos y hasta se produjeron varios cierres como el del Rey del Pan”, comentó el referente panadero, aunque aclaró que si bien observan un ligero repunte de ventas, éste sigue siendo insuficiente para que los números traduzcan que trabajan sin perder dinero.

COSTOS

Por último, Ballesta añadió cuales son los precios de costo que andan manejando y como éste deriva en que el kilo de pan haya traspasado los $100, “la bolsa de harina grande (50 kilos) hoy tiene un valor de $2.000 pesos e incluso todas las semanas aumentan un poco más. En mi caso conozco algunos gerentes de molinos y así como nosotros somos cuidadosos con los aumentos, ellos también lo son, es por esto que optan por una suba escalonada porque temen perder la clientela, incluso nos aguardan los pagos de proveedores con atraso de hasta 90 días.

Vamos camino a que en las próximas semanas el kilo de pan supere los $100. Desde el Centro, hemos decidido que la decisión de incremento no la tomemos nosotros sino cada panadería y cada firma se responsabilice de las decisiones que va tomando; lo que si hacemos desde nuestro lugar es advertirle al socio, por ejemplo informando que el costo del pan ya está en cien pesos, en marzo ya se va a superar este monto y quien venda a menos de $110 es muy probable que tenga problemas”, finalizó.