El lunes 8 inicia el segundo pago del IFE

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), María Fernanda Raverta, detalló este lunes la metodología y el cronograma de pago del segundo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El Gobierno se propone llegar otra vez a los 8.9 millones beneficiarios en un período de poco más de un mes que comenzará el lunes próximo, 8 de junio.

En conferencia de prensa junto al secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, y la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D´Alessandro, la responsable de ANSES sostuvo que por las complicaciones que generó la pandemia del coronavirus el Gobierno optó por ampliar el IFE, que en principio tenía como objetivo efectuarse por única vez.

De este modo, los 8.9 millones de beneficiarios que recibieron el pago del primer IFE recibirán el segundo cobro. Según explicó la dirigente de ANSES, hubo en total 13 millones de anotados desde el primer llamado y en base a ellos se redujo la base final.

¿Quiénes cobran el IFE?

Minuto Uno consultó con Anses cómo están compuestos esos 9 millones de beneficiarios, y si bien no precisaron todos los datos, informaron lo siguiente:

5,2 millones son trabajadores informales

2,4 millones de titulares de AUH, Embarazas y Progresar

500.000 monotributistas categoría “A” y “B”

Empleadas de casas particulares (+del 70% está en negro y gana $8.100 en promedio)

monotributistas sociales

¿Hay que volver a inscribirse para recibir el segundo bono?

No hará falta que los beneficiarios del IFE hagan de nuevo el trámite de inscripción porque ANSES tiene la información provista durante la primera etapa. Y no se abrirá ninguna etapa nueva de inscripción para los que hayan quedado afuera.

La titular de ANSES dijo que estipulan que el pago del IFE dure entre cuatro y cinco semanas. Arrancará el 8 de junio y tiene estipulado terminar el a mediados de julio: «Nuestra idea es simplificar el cronograma. Durará entre cuatro y cinco semanas y queremos que sea prolijo para que no se agolpe gente en la calle. La misión es hacerlo paulatino y ordenado».

¿Cómo se efectuará el pago?

La primera cuota del IFE comenzará a pagarse a quienes además perciban la Asignación Universal por Hijo. Luego cobrarán quienes tienen CBU y lo pueden recibir en sus cuentas. En último lugar lo recibirán, según DNI, quienes no tienen CBU. Este último grupo deberá ir al banco más cercano de su casa -previa notificación de la Anses- para cobrar y además deberá tramitar una cuenta bancaria. Ya no habrá más pago por Puntos Efectivo de la Red Link ni por el Correo Argentino, salvo muy pocos casos del interior del país.

«Queremos que los 9 millones de argentinos y argentinas no solo estén incluidos en materia económica y social para atravesar esta emergencia sino que quedan bancarizados para que después de este momento puedan seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos».

Según supo minutouno.com, la gran mayoría de los beneficiarios del IFE o no están bancarizados o si tienen CBU no saben cómo utilizar la tarjeta de débito o bien no tienen el plástico porque lo perdieron u otras razones, por lo que en la primera ronda del bono la mayoría optó por el pago en efectivo incluso teniendo caja de ahorro en pesos, y esto hizo demorar más el cobro del bono, sumado a los impedimentos por la pandemia, la atencón bancaria que estuvo cerrada al inicio de la cuarentena y otros inconvenientes técnicos.

¿Si no puedo cobrarlo en la fecha estipulada por estar infectado de coronavirus habrá una nueva fecha?

Sí. El organismo dio a conocer que habrá un nuevo período para aquellos que no puedan acercarse a cobrar el beneficio en la fecha que les correspondiese. «Hay un remanente para quienes no pudiesen ir a cobrar el día que le tocaba. Eso está contemplado», dijo Raverta.

¿Habrá un tercer pago?

Si bien la funcionaria no desestimó que se avance en un tercer pago, sostuvo que por el momento el foco está puesto en gestionar el cobro de esta nueva etapa. «Aún no podemos confirmar lo del tercer pago porque este gobierno va analizando cada etapa de la pandemia. Por ahora estamos abocados al segundo pago», consignó.