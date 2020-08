El lunes, vuelven los entrenamientos de los equipos de Primera División

Finalmente, la reunión llevada a cabo ayer por la tarde en la Casa Rosada entre el Gobierno nacional y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a buen puerto y se determinó que los equipos de la Primera División regresarán a las prácticas a partir del lunes 10 venidero.

Si bien inicialmente se especulaba con un regreso inicial de los cinco equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores (Boca Jrs., River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre), se decidió que regresen todos juntos, salvo los equipos del Ascenso. Además, se determinó que Tigre pueda retomar las prácticas, siendo que si bien pertenece al Ascenso, debe competir en la Libertadores.

Participaron del cónclave el jefe de Gabinete de Ministerios, Santiago Cafiero; y los ministros de Salud, Ginés González García; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Por la AFA lo hicieron el presidente Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el secretario Víctor Blanco.

EL ASCENSO DEBE ESPERAR

Justamente el resto de los equipos de las categorías inferiores del fútbol argentino deberán aguardar un poco más para volver a la actividad: «Están las fechas, faltan publicarlas. El 30 próximo se harán los testeos para la Primera Nacional y los entrenamientos comenzarán el día 2 de septiembre. Y, del 7 al 9 de septiembre se realizarán los testeos de la ‘B’ Metropolitana, ‘C’, ‘D’ y los 30 equipos del Federal A», sostuvo Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

PROTOCOLO A SEGUIR

En cuanto al protocolo a seguir, Tapia solamente aclaró que el regreso estará supeditado al previo control de todo los planteles mediante hisopados. «Tenemos que trabajar rápidamente para poder realizarlos este fin de semana para llegar al lunes», explicó.

El protocolo fue elaborado por la Comisión Médica de la AFA y presentado el 8 de julio anterior. Ahora, desde el viernes, con 72 horas antes del día del regreso, habrá que testear a todos los integrantes de un plantel -de 50 a 60 personas- con análisis PCR e hisopado, los cuales serían tercerizados y financiados por la AFA.

Habrá otro test el día del comienzo de los entrenamientos. Y, luego uno por semana. El que da negativo podrá practicar. El que da positivo, no; y deberá ser aislado y seguir las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud.

No se permitirán más de seis futbolistas por grupo y dos integrantes del cuerpo técnico, que no deberán integrar otros turnos. A su vez, se recomienda mezclar los puestos, de manera que no pase que se infecte un grupo compuesto por todos defensores, haya que aislarlos a todos y ese equipo se quede sin variantes en esa posición de la cancha.

Y, además de todos los recaudos de higiene y sanitarios propios -como lavado de manos, no compartir bebidas de hidratación ni mate-, los entrenamientos deberán ser en canchas diferentes o turnos distintos, los jugadores deberán llegar cambiados con ropa deportiva y los traslados hasta el lugar de entrenamiento deben ser en autos particulares, puerta a puerta.

“ENCONTRAMOS UNA GRAN NOTICIA”

Claudio “Chiqui” Tapia se encargó de remarcar después la buena predisposición por parte del Gobierno nacional, que permitió que sean todos los equipos de Primera los que puedan volver el 10.

«La verdad es que tenían muy buena predisposición. Vinimos con la idea de comenzar con los equipos de la Libertadores primero y los demás acompañaban esta decisión. Pero, nos encontramos con esta gran noticia que, a partir del lunes y una vez realizados los testeos, puedan entrenar todos».

Finalmente, con respecto de los viajes internacionales que deberán afrontar los equipos que compiten a nivel internacional y los protocolos de aislamiento a seguir, Tapia explicó que «eso es un tema para hablar más adelante» e incluso puntualizó que «hay que ver si los aeropuertos están abiertos» cuando les toque viajar.

EL 25 DE SEPTIEMBRE, COMENZARÍA EL TORNEO

El presidente de Racing y secretario de la AFA, Víctor Blanco, soltó prenda ayer a raíz de la exitosa reunión con las autoridades gubernamentales en la que se autorizó el regreso de las prácticas de fútbol. Es que luego, en diálogo con Radio Rivadavia, arriesgó las fechas a las que la dirigencia le apunta para comenzar la competencia en el ámbito local.

«Hay que ir despacio. Lo importante es la vuelta. Al comenzar el 10 de agosto, dan los tiempos para pensar en volver el 25 de septiembre. Es una posibilidad. Puede ser el 25 o el 27. No hay un tema que nos condicione», aseguró.

Lo cierto es que ese fin de semana se cumpliría el ideal mínimo recomendado por los preparadores físicos, de un mes y medio de preparación previa antes de reiniciar los juegos por los “porotos”. Caso distinto será, por supuesto, el de los equipos participantes de la Copa Libertadores, apremiados por el calendario Conmebol.