El mercado argentino sube casi 5% en la apertura

El índice MERVAL de la bolsa de Buenos Aires sube 4,7% en el inicio de las operaciones de este martes, en línea con la recuperación del resto de las plazas internacionales.

Una tendencia similar observa los ADRs que cotizan en Nueva York, con saltos de hasta 7,9% como el caso de las acciones de los bancos Superville y Macro.

Los bonos de la deuda pública también mejoran su cotización y el Riesgo País se aleja de los 1.000 puntos y se ubica en 954 unidades.

El dólar “blue” cede a $ 1.335, mientras que el MEP baja a $ 1.357 y el Contado con Liquidación a $ 1.348.

Repunte de las principales bolsas

En tanto, los mercados europeos operan en alza este martes ante la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de alcanzar “acuerdos justos” en las negociaciones comerciales por los aranceles.

Las principales bolsas europeas repuntan desde mínimos de 14 meses tras varias jornadas en baja. Londres lidera las subas con un alza del 1,38%, seguida por Madrid (+1,10%), Fráncfort (+1,06%), París (+1,03%) y Milán (+0,89%). En este marco, el euro se aprecia un 0,20% frente al dólar y se cambia a 1,097 unidades.

La recuperación de las principales plazas bursátiles del viejo continente se suma a la registrada por las bolsas asiáticas, exhibiendo una reacción positiva a la apertura al diálogo del mandatario estadounidense sobre la política arancelaria.

Canales de diálogo

En medio de una declaración conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente norteamericano aseguró que se están abriendo canales de diálogo con diferentes países para alcanzar “acuerdos justos” pero aclaró que no habrá una pausa en las medidas arancelarias mientras continúen las negociaciones.

Al respecto, expresó que “países de todo el mundo nos están hablando” y reveló que “se están estableciendo parámetros estrictos, pero justos”. En este sentido, compartió que Japón enviará un equipo de negociación próximamente.

Sin embargo, en la misma declaración, Trump amenazó con elevar los aranceles a China al 50% “si no retira su aumento del 34% por encima de sus ya prolongados abusos comerciales” durante esta jornada.

A pesar de la fuerte advertencia, las bolsas asiáticas se recuperaron este martes tras las caídas del lunes. El índice Nikkei de Tokio subió un 6 %, mientras que el Kospi de Seúl avanzó 0,26 % y el Hang Seng de Hong Kong trepó 1,51 %. En el caso de Shanghái y Shenzhen ganaron un 1,58 % y un 0,64 %, respectivamente.

Fuente: Tiempo Argentino