El Ministerio de Salud también recomienda el uso de tapabocas

El Ministerio de Salud Pública de Chaco explicó cuál es la función del uso de los barbijos caseros en la vía pública para evitar la propagación de la COVID-19, así como también la necesidad de llevar a cabo todas las medidas de distanciamiento social y limpieza necesaria tanto de manos como de ambientes y superficies. La cartera sanitaria desaconseja el uso de barbijos quirúrgicos en la población sana y explica que solo deben emplearlo el personal sanitario y pacientes sospechosos o con diagnóstico positivo de coronavirus.

Con la actualización de los protocolos de actuación ante la pandemia de COVID-19, se recomienda el uso de barbijos artesanales en la población, pero siempre que sea acompañado de las correctas medidas de distanciamiento social y limpieza. “En los casos donde hay transmisión comunitaria del virus, como en el caso de Chaco, se sugiere el uso del barbijo que no sea el quirúrgico sino artesanal fabricado manera casera. De esa manera se evita que los pacientes asintomáticos diseminen el virus sin saberlo”, explicó María Laura Lezcano.

La especialista explicó sobre la importancia del testeo y detección de pacientes asintomáticos que mantuvieron contactos estrechos con casos positivos de COVID-19. “Las personas asintomáticas, como no manifiestan síntomas, pueden diseminar la infección por el solo hecho de no contar con las medidas de bioseguridad correctas, no cumplir con el distanciamiento de más de un metro y medio de distancia, no lavarse las manos constantemente o no realizar la limpieza e higiene correcta, así como también no hacer una manipulación adecuada de las vías aéreas”, detalló Lezcano.

“Hay más de un 10% de pacientes asintomáticos portadores del virus. De esos casos nos enteramos a través del testeo de casos estrechos a pacientes con coronavirus y que resultaron positivos sin contar con síntomas. Se realizan los hisopados por control y lo clasificamos como portadores asintomáticos”, añadió.

En cuanto al uso del barbijo Lezcano destacó: “Tener cubierta la nariz y la boca evita el contagio a las personas que están a menos de un metro. Es por eso que se sumaron nuevas medidas de prevención a las ya conocidas de limpieza e higiene de manos, superficies y adecuado distanciamiento social que deben seguir siendo cumplidas”, señaló la profesional de la salud.