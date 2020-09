El movimiento 25 de Mayo de Quitilipi pide herramientas y financiamiento

Eliana Meza, Movimiento 25 de Mayo, se comunicó con elDIARIO de la Región para expresar en nombre de los integrantes de la organización su malestar por la falta de respuestas a sus pedidos de herramientas de trabajo para avanzar en las obras que llevan a cabo en la chacra Chacra 62.

Sus integrantes que realizan a trabajos de herrería, albañilería, panadería, ladrillería, carbonería, manifestaron su disconformidad y malestar por el incumplimiento del envío de herramientas, prometidas por representantes del gobierno.

Durante la semana, recibieron “sólo dos palas y dos rastrillos de mano para los trabajadores”.

Al respecto, Meza destacó que los funcionarios provinciales de Desarrollo Social y del Ministerio de Gobierno “no cumplen con los contratos firmados para la construcción de vereda y cuando reciben fondos para el banco de herramientas nos mandan dos palas y dos rastrillos de mano para trabajadores de distintos rubros”.

Y reclamó que “la ayuda social llegue a los sectores vulnerables”.

Además, reclamaron el acceso a los programas como el Renatep, Obras+Trabajo, Manos a la Obra, Microcreditos de la Conami, Banco de Herramientas, el Potenciar Trabajo, el Renacom, entre otros y advirtió que no “cuentan con proyectos socioproductivos”.

Aseguró que “los compañeros del sector de la construcción deben salir a reclamar con los contratos de locación y obras firmados con el ejecutivo si no, no cobran. Y no son suficientes tres obras de veredas en un año cuando los compañeros las ejecutan en a lo sumo una semana”.

Y por último, solitaron “seriedad, coherencia y compromiso para dar solución a los problemas socio económicos del amplio sector de los trabajadores informales que existen en la provincia, porque si esto nos sucede a nosotros que estamos nucleados en movimientos sociales, ha de sucederles en mayor cuantía a los trabajadores de la economía popular que se encuentran dispersos”, finalizó la referente del movimiento.