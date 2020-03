El municipio de Resistencia analiza una nueva modalidad de pago de salarios

El secretario General del STM, Jacinto Sampayo agradeció a los municipales el trabajo que llevan adelante que “a pesar del riesgo que corren por esta enfermedad”. Y también habló a la comunidad y advirtió que “están faltando guantes, barbijos y están arriesgando su vida, si hay algún empresario que tenga guardado por ahí que por favor les dé a los empleados municipales que están cumpliendo con su obligación, que es el trabajo, pero no nos esperábamos esta crisis que nos está golpeando ,por ello hemos decidido con el secretario Adjunto Darío Sardi implementar una metodología de cobro de sueldo, porque nadie se puede acercar a menos de metro y medio, como vamos a hacer cola ya que somos alrededor de 6000 empleados municipales, por eso junto el intendente, hemos decidido implementar esta metodología para que no haya baches y problemas para cobrar el sueldo”.

Por su parte, Darío Sardi expresó: “cabe aclarar que a pesar de esta situación crítica, los compañeros están preocupados obviamente, se viene el sueldo y con esta restricción , con esta cuarentena que hay, que no se puede estar en la calle, donde hay que tener cierto resguardo de la integridad física de cada uno es que nos hemos reunido con el intendente y hemos tratado este tema que no es muy sencillo , en este mes y ojalá sea solamente por este mes, que esta pandemia se pueda disipar ,desaparecer de nuestras vidas y podamos volver a la normalidad”.

“Ahora explicando un poco como sería la metodología a implementarse en el mes de abril y esperemos que sea por única vez, se cobraría con un sistema de tarjeta de débito con el banco del chaco, esto significa que se le va pedir al banco que se pueda crear las cuentas de manera digital, de manera online, sin necesidad de que los compañeros tengan que ir al banco (sin duda de que el banco no está atendiendo), las cuentas se deben generar para que el municipio les pueda transferir los sueldos apenas largado el cronograma de pago y después los compañeros puedan disponer de esa plata en esas cajas de ahorros, que van a ser solamente y al efecto de poder resolver en esta instancia, el apercibimiento de los sueldos de este mes. Hay que aclarar que nos es una bancarización, es una caja de ahorro, con lo cual esto no va a significar ninguna descentralización en los pagos de lo que tiene que ver con los haberes de los compañeros empleados municipales, así que esta es la alternativa, la opción que se encontró para el cuidado no solo de los compañeros que tienen que estar detrás de un cajero en la caja municipal, sino también para que no se vayan a agolpar, como dice el negro, son casi 6000 empleados, imagínese esa cantidad en la caja municipal sería un peligro latente, es por eso que se ha resuelto esta cuestión”.

“La entrega de las tarjetas de débito lo haremos por dirección, desde diferentes puntos, para descentralizar lo más que se pueda y evitar la concurrencia masiva de gente, trabajaremos con los directores que entregaran a su personal, esto lo vamos ir viendo día a día, por eso le pedimos a la gente que estén atentos a las comunicaciones que vamos ir dando al respecto”.

“Para finalizar, aclaramos que esto se hará mediante una resolución, mediante la cual se establecerá claramente que esto es de manera excepcional y por única vez, entendiendo el contexto que estamos viviendo con esta situación grave que atraviesa el país y el mundo”, indicó.

Sampayo concluyó: “Por suerte, gracias a Dios, tenemos buena comunicación, tenemos conversación permanente con Gustavo, con buena onda, así que esto lleva a que vayamos avanzando a pesar de todo de este drama, esta enfermedad China, yo quiero que sepan mis compañeros trabajadores, que no estoy saliendo, no estoy yendo a terrenos donde están ustedes, porque soy dulce y tengo miedo que absorba esta enfermedad, soy diabético, entonces no puedo ir, porque mis defensas están muy bajas, es por eso nomas compañeros, no por otra cosa, estoy bien adiós gracias”.