El NEA tuvo el Índice de Precios al Consumidor más alto por segundo mes consecutivo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región del NEA registró un alza del 3,8% en el mes de enero de 2026, acelerando por quinto mes consecutivo y, en ese marco, fue la región con el mayor incremento de precios del país en ese mes, siendo el segundo mes al hilo con ese posicionamiento.

En el NEA, la suba mensual de enero 2026 presentó una aceleración de 0,4 puntos

porcentuales respecto al mes previo (3,4% en diciembre 2025), marcando así la suba más fuerte desde agosto de 2024 en la región. Esta aceleración también se vio a nivel general nacional y en las regiones, pero en magnitudes inferiores a los del nordeste. Incluso, el NEA fue la única región del país que superó holgada el 3% de suba en el mes de análisis.

Vivienda, servicios públicos y Alimentos traccionaron la suba

Desagregando por divisiones, durante enero hubo solo tres divisiones con expansiones superiores al total general regional: la más fuerte se vio en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros con +9,4%, explicado fundamentalmente por alzas en las tarifas de servicios de energía eléctrica y del gas; en segundo lugar quedó Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que tuvo un incremento del 4,8%, apoyado principalmente en verduras (+19,0%) y carnes (+5,1%); el podio se completó con Restaurantes y Hoteles (4,4%).

A su vez, las divisiones que arrojaron alzas inferiores al nivel general regional fueron:

Comunicación (3,4%), Bienes y servicios varios (2,6%), Salud (2,2%), Transporte (1,8%), Recreación y Cultura (1,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,7%), Equipamiento y mantenimiento de hogar (1,5%), Prendas de vestir y calzado (1,2%) y Educación (0,6%).

Informe Económico de Chaco

En el análisis de la comparación interanual, la división de Educación mostró la mayor suba de enero en el NEA con 62,1%, seguida por Restaurantes y Hoteles (43,3%) y Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y otros (42,1%); en el extremo opuesto, Equipamiento y mantenimiento del hogar (12,7%) muestra la menor suba año/año.

Estacionales y Regulados aceleraron fuerte en enero

En enero, los precios Estacionales fueron los de mayor crecimiento en el NEA visto por categorías: fue de +6,6% cuando en diciembre pasado había registrado -0,1%; a su vez, se vio también un fuerte salto de precios en los precios Regulados, que pasaron del 3,5% de diciembre 2025 al 5,4% en enero 2026, impulsado sobre todo por la energía; en cambio, los precios Núcleo mostraron una desaceleración: de 3,8% a 3,0%, descenso importante pero insuficiente por ubicarse aún en muy altos niveles.

Politikón Chaco