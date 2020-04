El Paraná no recupera su caudal y se espera que continúe en baja

El nivel del Paraná en toda la región, y en Barranqueras en particular, continúa mostrando marcas muy inferiores para la época del año. Las postales que la histórica bajante deja a un lado y otro del río son muestran el fuerte impacto del fenómeno, que no muestra indicios de que pueda revertirse al menos en el corto plazo, según el Instituto Nacional del Agua (INA).

En rigor, las complicaciones por el bajo nivel del río comenzaron durante los últimos meses del año pasado y, de hecho, durante octubre y noviembre, por ejemplo, las petroleras debieron implementar un plan de logística de contingencia por vía terrestre ya que las barcazas con combustible no podían navegar hasta los puertos. Por aquellos días ya se hablaba de una “bajante histórica” con registros muy por debajo del promedio de los últimos 25 años.

Los registros de hoy son más que elocuentes. En el puerto de la ciudad de Barranqueras, el río exhibió una marca de 1,31 metros, muy inferior a la media del último cuarto de siglo, que se ubica en los 4,13 metros; y más insignificante resulta aún si se la compara con el nivel de evacuación que se ubica en los 6 metros, y fue superado por última vez durante los primeros meses de 2018.

Las proyecciones del INA no invitan al entusiasmo. Según el organismo nacional, no se esperan precipitaciones de consideración en la alta cuenca del Paraná, más allá del pasaje del sistema frontal que dejó también precipitaciones en Chaco, con lo cual, el nivel no se elevaría de manera considerable en los próximos días. En su último informe, publicado ayer, el INA una altura de 1,47 metros para el 7 de abril, es decir 16 centímetros más que hoy; y una marca de 1,57 metros para el 14 de este mes.

IGUAZÚ HISTÓRICO

La falta de lluvias en la región y el cierre de represas del lado brasileño generó la disminución del caudal de agua en las Cataratas del Iguazú, que provocó una bajante histórica para esta atracción turística nacional, ubicada en la provincia de Misiones.

El intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Acosta, reveló que «si bien las sequías son cíclicas» sorprende el bajo nivel de agua que hoy experimenta el atractivo turístico misionero. «La anterior vez que se dio algo así fue en 2006», describió el funcionario.

«El caudal normal es de 1.500 metros cúbicos por segundo. Hoy andamos por los 289 metros cúbicos y estamos muy por debajo del caudal normal», explicó Acosta.

«Esto también está influenciado por las siete represas que este río tiene aguas arriba del lado brasileño que, cuando cierran sus compuertas se nota aún más la bajante», añadió. (Fuente: Agencia Foco).