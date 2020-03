El Parlamento chaqueño ratificó por ley el protocolo de emergencia sanitaria por coronavirus

Los diputados abordaron en primer término la Resolución Nº 456/2020 de la presidencia de la Cámara de Diputados que determinó la conformación de la “Comisión de Emergencia Legislativa” para luego pasar a ratificar por ley Nº 3125-A los decretos 432 y su complementario 433/2020 y su aplicación.

La diputada del bloque Scalabrini Ortiz, Gladis Cristaldo, fue la vocera de justificar la convocatoria a sesión extraordinaria, al respecto reconoció que estamos ante una pandemia internacional inusual que sorprendió al mundo con la aparición de un virus que aún no se conoce su comportamiento y que se va aprendiendo sobre la marcha en búsqueda de una vacuna que prevenga y cure la enfermedad, por eso reconoció el esfuerzo que se está realizando a nivel nacional y provincial para detener este flagelo, tras lo cual destacó la voluntad de los legisladores de estar presentes para ratificar los decretos porque “hay muchas instituciones que deben seguir funcionando por fuerza mayor, entre ellos las instituciones sanitarios, farmacias, bancos, comedores escolares y merenderos que atienden a los más vulnerables” si bien destacó que las actividades se realizan con las medidas preventivas del caso precisó que “todos los legisladores entendimos la necesidad y la urgencia de ratificar y legitimar con carácter de ley estos decretos” dando así por fundamentada la convocatoria a extraordinaria.

En tanto el diputado Aurelio Díaz del bloque Partido Obrero, planteó dos cuestiones: en primer lugar, tomar medidas para el cumplimiento del protocolo teniendo en cuenta algunos empresarios solo priorizan sus ganancias por sobre la salud pública, señalando a las casas de Call Center y en segundo lugar manifestó que debemos prepararnos para un posible pico alto de la pandemia.

Desde el bloque NePar, su titular Juan José Bergia subrayó que “estamos frente a una emergencia sanitaria nunca vivida, que afectó al mundo y al Chaco de manera sorpresiva” y admitió que “a ningún gobernador le tocó pasar una pandemia de esta gravedad”. Por otra parte, también señaló que hay que controlar la ley de góndolas porque –dijo- “hay comerciantes inescrupulosos y no podemos estar ajenos a esta cuestión, debemos acompañar a los chaqueños y al gobierno con estas medidas para enfrentar esta crisis porque creemos y estamos convencidos que vamos a superarlo todos juntos, siendo solidarios agradecidos y comprometidos entre nosotros” concluyó.

Leandro Zdero diputado de la bancada radical aseguró: “estamos desde el primer momento acompañando porque el interés general lo requiere porque la situación lo amerita estamos ante una emergencia sanitaria no solo provincial, sino nacional e internacional que requiere el esfuerzo de todos para cumplir con las medidas de prevención para evitar el avance de este virus” por esas razones consideró que no es el momento para discutir sobre cómo está el sistema de salud pública, “esa es una discusión para otro momento” remarcó y agregó “pedimos a todas las fuerza políticas, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto difundir la necesidad del aislamiento que hasta hoy es la única vacuna que puede con este flagelo” manifestó apelando a la responsabilidad ciudadana de no salid de sus casas.

Su par de bancada el diputado Alejandro Aradas coincidió con sus pares en expresar su preocupación por la situación de los trabajadores de Call Center, abogando porque se cumplan las medidas preventivas del protocolo de emergencia sanitaria.

Finalmente el diputado Jaime Parra Moreno del Frente Integrador, coincidió con sus pares y aseguró que “apoyamos las medidas que se tomen para hacer frente a esta pandemia, y a medida que surjan cuestiones que ameriten que este Poder esté presente estaremos respaldando las acciones en beneficio de la comunidad que representamos, porque todos juntos con la solidaridad y empatía hacia el otro vamos a superar esta emergencia”.

El presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager al dar por concluida la sesión extraordinaria Nº 1/2020, agradeció el compromiso de los legisladores para respaldar los decretos, como así el personal de la Casa que cumplió con las tareas conforme a las medidas de prevención para evitar el contacto y con personal restringido para llevar a cabo el objetivo de sancionar la ley requerida por el gobernador de la Provincia.

La norma sancionada

En la ley sancionada se ratificaron las medidas adoptadas por el Ejecutivo Provincial, aprobando el protocolo unificado de actuación de emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 para la etapa de contención, conforme el decreto del Poder Ejecutivo 432/2020, en adelante el Protocolo, así como también las medidas complementarias y modificatorias para la etapa de mitigación instrumentadas por el decreto 433/2020, los que como anexos I y II respectivamente forman parte integrante de la presente ley, cuya aplicación es obligatoria para el Sector Publico Provincial en los términos del artículo 4° de la ley 1092-A (antes ley 4787).

El protocolo y sus medidas complementarias y modificatorias tienen vigencia desde el 16 de marzo 2020 y hasta el 31 de marzo del 2020, plazo que podrá ser prorrogado si la emergencia sanitaria imperante así lo amerita.

Las restricciones que se fijan en virtud de la presente ley no tendrán alcance para el personal de salud pública, de clínicas y sanatorios privados, de la policía y del servicio penitenciario provincial.

Además, se designa al ministerio de Salud Pública como autoridad de aplicación de la presente ley, con facultad para dictar normas aclaratorias y complementarias en caso de que la evolución epidemiológica así lo requiera, correspondiendo al mismo la definición de mérito y oportunidad de aplicación de las medidas establecidas en los anexos I y II de la presente ley.

Por esta norma se invita a los municipios a adherir a la presente y coordinar acciones con las áreas pertinentes.

Por último establece que las normativas aclaratorias, complementarias y disposiciones particulares vinculadas con la emergencia sanitaria por Coronavirus – COVID 19- dictadas por municipios y dependencias del Sector Público Provincial, deberán ser comunicadas por la Comisión de Seguimiento por Emergencia Sanitaria creada por decreto 429/2020.