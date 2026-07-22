El parterre de avenida Wilde llevará el nombre de Marcela Molfino

Este viernes se llevará a cabo el acto de imposición de nombre. La iniciativa busca mantener viva la memoria colectiva y honrar la trayectoria de la militante chaqueña desaparecida durante la última dictadura militar.

El viernes, a las 11, Resistencia sumará un nuevo espacio para el recuerdo y la reflexión. En un acto público, se impondrá oficialmente el nombre «Marcela Esther Molfino» al parterre de la avenida Wilde, ubicado frente al Colegio Nuestra Señora de Itatí, institución donde Marcela cursó sus estudios y dio sus primeros pasos en el compromiso social.

La medida fue aprobada mediante la Ordenanza Municipal N.º 15.707 (en cumplimiento de la Resolución N.º 2143/2022). Se trata de un proyecto impulsado por los familiares de Molfino, promovido por el concejal Guillermo Monzón y acompañado por la comunidad local para inscribir su historia en la trama urbana de la ciudad que la vio crecer.

Una historia de lucha, memoria e identidad

Marcela Molfino fue secuestrada el 17 de octubre de 1979 junto a su compañero, Guillermo Amarilla. Ambos continúan desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado. Al momento de su secuestro, Marcela estaba embarazada y dio a luz en cautiverio en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Su hijo, apropiado tras el nacimiento, pudo restituir su verdadera identidad en el año 2009 gracias al trabajo incansable de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

Desde la Comisión Provincial por la Memoria remarcaron que la elección del sitio no es casual. «Elegimos ese sitio porque allí fue donde Marcela estudió y comenzó a construir el compromiso con los demás que marcaría su vida. Nombrar un espacio público con el nombre de una militante víctima del genocidio es un homenaje que propone inscribir su historia en la ciudad que la vio crecer, para apuntalar la memoria como una construcción colectiva», señalaron en un comunicado.

Asimismo, destacaron que visibilizar estos nombres en las calles es una forma de reafirmar la democracia y convocar a la sociedad a seguir construyendo comunidad bajo los pilares de Memoria, Verdad y Justicia.