El Presidente abogó por una industria «pujante”  

El presidente Alberto Fernández llamó a «construir un capitalismo en el que la industria sea central» y afirmó que es «imposible pensar en ese capitalismo sin una industria floreciente, pujante, que invierta a riesgo y dé trabajo».

Así lo afirmó al participar hoy al mediodía de un acto en la localidad bonaerense de Ezeiza por el Día de la Industria, en el que exhortó por una «Argentina de encuentros, no de disputas, donde puedan sentarse juntos los que producen, los que trabajan y el Estado».

El mandatario sostuvo también que el Gobierno no cree «en un país sin indistrias», ya que eso implica «un país dependiente, sin trabajo y sin futuro».»Ser industralistas no es estar en contra de nadie sino pensar en una Argentina de grandeza. No hace falta que para que una industria crezca, otro padezca. Hoy veo cómo el campo y la industria, mancomunadamente, hacen un esfuerzo para ponerle valor agregado», dijo.

LAS MEDIDAS

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció paquetes de medidas con el objetivo de reactivar la industria y la creación de nuevos puestos de trabajo, que incluyen financiamiento para pymes por más de $450 millones, aportes no reembolsables para el desarrollo de proveedoras en sectores estratégicos de la economía, el fomento de la industria 4.0 y el impulso nacional de parques industriales.

Kulfas presentó las medidas al participar del acto del Día de la Industria, que encabezó el presidente Alberto Fernández y que organizó la Unión Industrial Argentina (UIA), en la planta de la empresa Sinteplast, en la localidad bonaerense de Ezeiza.

En ese marco, Kulfas precisó que el programa de desarrollo de proveedores contará con un presupuesto de $1.400 millones para apalancar inversiones privadas por $ 4.000 millones.

A esto se suma la —puesta en marcha de un programa nacional de desarrollo de parques industriales, que inicialmente alcanzará a 43 de esos espacios fabriles.

En el escenario armado en la planta de la empresa Sinteplast, en un acto en el que el titular de la UIA, Miguel Acevedo, ofició de anfitrión, Kulfas destacó que «hay indicadores claros de que la economía está mucho mejor» y ya se verifican niveles productivos «similares a los previos a la pandemia».

El ministro remarcó que los anuncios buscan afrontar «los nuevos desafíos y la posibilidad de recuperar la actividad con un eje en la industria», y constituyen «el primer paso de un conjunto más grande de medidas que vamos a difundir en las próximas semanas».

En materia financiera, Kulfas dijo que la primera gran línea crediticia que se pondrá en marcha en los próximos días cuenta con el respaldo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 500 millones, mientras las tasas irán del 10% al 24% anual, para capital de trabajo y refinanciación de pasivos.

El funcionario añadió que el financiamiento a largo plazo, de hasta 10 años, será en condiciones de fomento y con tasas por debajo de la Badlar, para «pensar en el crecimiento en toda la década, recuperar el terreno perdido y generar las inversiones necesarias, en particular en las manufacturas para exportar y ahorrar divisas».

Además de los créditos, que sumarán un total de $ 455.000 millones en total, se impulsará el fondo de garantías Fogar, una herramienta de ayuda que en medio de la pandemia facilitó el ingreso de 45.000 mipymes a un proceso de inclusión financiera.

También se creará un sistema de Banca de Desarrollo que coordine la oferta de financiamiento para incrementar el impacto de los beneficios y la profundidad del crédito.

El desarrollo de proveedores, en tanto, respaldará a quienes sean o aspiren a abastecer a grandes empresas en sectores estratégicos y de alto impulso como el petróleo y gas, la minería, automotriz, industria ferroviaria y naval.

Las pymes recibirán aportes no reembolsables del Ministerio de Desarrollo Productivo por hasta un 70% del proyecto, o una bonificación de hasta 10 puntos de tasa de interés para empresas que inviertan en bienes de capital, certificaciones y desarrollos de productos.

Por su parte, el plan de Transformación Digital PyME y la Plataforma Industria Argentina 4.0 contempla un financiamiento público de $2.500 millones a tasas bonificadas e incentivos fiscales para proyectos de adopción de tecnologías avanzadas.

A su vez, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales prevé más de $ 3.000 millones de aportes y financiamiento en los próximos 12 meses, aunque el objetivo es asistir y desarrollar 300 parques en el período 2020-2023.

Durante el acto, Kulfas destacó que el Presidente ya firmó el decreto que pone en marcha el programa de parques nacionales, cuyo objetivo es que las industrias «puedan desempolvar los proyectos, reanalizarlos, y nosotros les daremos todo el apoyo técnico y financiero para que en el corto plazo se pongan en marcha».