El presidente de Lanús no descartó que el fútbol vuelva a fines de agosto

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, deslizó que el regreso de la actividad puede llegar a demorar más de lo que muchos especulan. “No descarto que el fútbol vuelva a fines de agosto o principios de septiembre”, afirmó en declaraciones a Radio Continental.

El dirigente explicó que “si se espera el pico de contagio para la segunda quincena de mayo, las prácticas no arrancarían antes de fines de junio o principios de julio”. Además, agregó: “Los planteles van a necesitar como mínimo 45 días de trabajo. No están acostumbrados a estar parados tres meses”.

Con respecto de un campeonato de 30 equipos, Russo fue contundente. “Quedó desvirtuado y nadie más lo dice. No sé de dónde salió. Sería una estafa para la gente. El Gobierno nacional ahí no se mete. Puedo asegurar que habrá dos ascensos; pero, no sé qué pasará con los descensos”, manifestó.

El titular del Granate destacó que “una cosa es premiar los ascensos y otra cosa es castigar con descensos si la competencia no finalizó”. Finalmente, cerró: “No se sabe si efectivamente van a poder terminar o no”.

QUE NO SIGA EL FÚTBOL EN BELARÚS

Si bien el fútbol está prácticamente paralizado en casi todo el mundo por el avance del coronavirus, aún quedan algunos países que siguen como si nada pasara. La República de Belarús es uno de ellos y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le gustó nada.

En una comunicación oficial, la OMS intimó al país europeo a que «suspenda de inmediato todas las manifestaciones masivas y deportivas». ¿Cuál fue la respuesta. «La decisión de parar no me compete», dijo el ministro de Salud, Vladimir Karanik.

La Premier de Belarús es, de hecho, la única competencia activa en Europa. Por ejemplo, ayer se disputaron encuentros de la Primera División y con público presente en las tribunas, uno al lado del otro como si la pandemia no existiera.

Pero, aún más llamativo es que en Belarús se registran 2.226 casos positivos de coronavirus, con 23 muertes confirmadas.