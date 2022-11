El registro de la propiedad seguirá paralizado: “El paro es contundente”

Trabajadores del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) definieron en asamblea continuar con un paro total por 72 horas a partir del lunes. Reclaman bonificaciones que fueron acordadas en la órbita de Trabajo, en el marco de una reunión de conciliación obligatoria en marzo de 2021.

«Estamos intentando destrabar un conflicto que data de un año», sostuvo el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Mario Bustamante, en diálogo con elDIARIO de la Región.

Comentó que, en conciliación obligatoria con el Ejecutivo provincial y las autoridades de Trabajo, «acordamos el reconocimiento, vía bonificación, de la tarea que realizan los registradores acá en el RPI. Esa tarea es fundamental a la hora del control, de establecer la realidad de cuánto valen las transacciones, los terrenos, lo que declara el gestor o el usuario del RPI, y que impide la evasión permanente que está habiendo en el pago de impuestos».

«Entendemos que, en un lugar medular, donde el Estado tiene que controlar más, hay que cuidar más también a los trabajadores y las trabajadoras», apuntó.

“Se lo hemos planteado al Gobernador, se había comprometido a llevar esa gestión y que eso ocurra. Pero, sin embargo, encontramos que no hay vías con el ministro de Hacienda para que esto se cumpla», sostuvo.

Ya con la nueva definición de la continuidad del paro la semana próxima, aseguró que “la medida, en tanto y en cuanto eso no se firme ni tengamos una vía de diálogo con Hacienda, va a continuar».

El reclamo es que se cumpla el pago de la bonificación del 25% para trabajadores que no la perciben, y el “reconocimiento histórico” que es la bonificación para los registradores inmobiliarios. “Las actuaciones se encuentran para la firma en Hacienda, de allí no salieron. No estamos esperando ningún tipo de propuesta; estamos esperando que se concrete lo que ya acordamos en conciliación”, sostienen desde el RPI.