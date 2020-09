“El rol del acompañante terapéutico viene creciendo en los últimos años y esta ley nos ayuda a seguir ganando espacios”

Si bien Frangioli destaca la sanción de la misma, sostiene que aun queda mucho camino por recorrer para ir “puliendo” la misma, “debido a que la ley estaba estancada desde 2016, muchos trabajaban con personas que no tenían el título de acompañante terapéutico. Sinceramente debo decir que, si bien hay un trabajo en la norma, aun falta pulirla y perfeccionarla. Por solo citar un ejemplo, no todas las personas que están atravesando un proceso de consumo problemático tienen una discapacidad e incluso en la mayoría de los casos el paciente no la tiene o esto no certifica como discapacidad y es una cuestión que ha quedado fuera de esta ley.

La idea ahora es conformar la asociación de AT, lo cual estamos intentando gestar con varios colegas, ya que al estar aprobada la ley necesitamos un organismo que vele por nuestros derechos y que esté dispuesta a afrontar problemas que sabemos que vendrán con respecto a las obras sociales, a los aranceles únicos o estimados; pero quitando eso importantísima esta sanción ya que registra un antecedente”.

A su vez, el referente del Iprodcih apunta como fundamental que el acompañante terapéutico aparezca dentro de las prestaciones médicas con discapacidad. También lamentó que no se generara una campaña e invitar a los organismos pertinentes para que estudien la posibilidad de sumar un AT a las víctimas de violencia de género.

VISIBILIDAD EN TIEMPOS

DE PANDEMIA

Frangioli explicó que la pandemia y el encierro que vino aparejado para evitar los contagios, terminaron valorizando el trabajo de los acompañantes, “fue el colectivo de personas con discapacidad quienes más han presionado para que se reconozcan a los acompañantes terapéuticos, por estos tiempos donde los familiares de estos pacientes debieron pasar mucho más tiempo con ellos y se encontraron con la compleja tarea que conlleva atender a niños, niñas y adultos mayores con discapacidad. Realmente para aquellos que no están preparados para esta labor, fue una tarea problemática, y allí es donde comenzó a tenerse más en cuenta el rol del AT.

Sin embargo, creo que el rol del acompañante terapéutico viene creciendo bastante en los últimos años, lo cual se refleja en que muchos médicos abren un poco la cabeza y nos solicitan para trabajar. Mismo caso sucede con los psicólogos, con quienes venimos colaborando hace bastante tiempo, por eso vuelvo a insistir en que esta ley facilitará que otros profesionales de la salud o incluso instituciones comiencen a convocarnos para conformar proyectos laborales y ganando espacios donde no se nos tenía en cuenta”.

“EL AT ES UN PILAR EN LA

ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL”

Por su parte, la licenciada en Piscología, Ana Belén Valenzuela, especialista en psicogerontología y docente de la tecnicatura universitaria de AT de la Cuenca del Plata, destacó la importancia de regular el rol de estos profesionales de la salud, “en relación a la ley me parece una base fundamental para lo que es el rol del AT, considerando a este como un pilar en la atención de la salud, en especial en todas las formas de salud mental.

El acompañante terapéutico es un miembro indispensable dentro un equipo interdisciplinario y lamentablemente han sido dejados de lado muchas veces. Tampoco eran reconocidos por las obras sociales, lo cual no tiene sentido, ya que realmente hay un gran campo y un gran bagaje de funciones en las que puede incorporarse al AT, como es el seguimiento de un paciente en diferentes situaciones de salud (discapacidad, consumo problemático, padecimientos mentales, acompañamientos en paliativos, etc)”.

En su rol de docente, Valenzuela deslizó que en la universidad se busca “lograr capacitar a los futuros acompañantes terapéuticos, otorgándoles la certificación pertinente para que no se los confunda a la hora de contratarlos con cuidadores domiciliarios o informales, o incluso agentes gerontológicos; sino que buscamos formar a un profesional de la salud que atiende las cotidianeidades del paciente en todas sus vertientes y que siempre este aparejado y supervisado por psicólogos, psiquiatras y un equipo interdisciplinario. Por eso celebro que pueda circular esta ley e incluso lo veo como un hito dentro de la provincia, que generará espacios como agrupaciones para los AT, logrando el fomento de la profesión, ya sea en la universidad, de manera terciaria o como especialidad”, finalizó

Foto: imagen ilustrativa