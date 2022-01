El sector hotelero y gastronómico confía en febrero y en recuperarse

Verónica Mazzaroli, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco dialogó con elDIARIO de la Región sobre la recuperación empresarial y las proyecciones para este verano.

Con respecto al sector hotelero, indicó que 2022 arrancó con una ocupación baja, “del primero al doce no fue el mejor de los movimientos, aproximadamente el 30%, pero repuntó”, aseguró. Afirmó desde este fin de semana y a 20 del mes se ve una ocupación más alta, ya entre 50 a 60%, “lo que nos trae un panorama más favorable”.

Sobre febrero, dijo que tienen mayor optimismo “porque habrá congresos, hay un evento religioso muy importante (en Resistencia) con el cual la mayoría de los hoteles ya están reservados con anticipación”. Además, apuntó a que existe una buena articulación con las agencias de turismo y los hoteles que, por ejemplo, van a traer contingentes para los carnavales de Corrientes y “que van a parar acá en nuestra ciudad”.

“En lo que viene de febrero ya está un poquito mejor, más acomodado, por supuesto que no quiere decir el sector ya esté recuperado, todavía acarrea deudas, créditos”, declaró y añadió que se “sigue invirtiendo porque un hotel es una casa grande, nunca se termina de salir, de arreglar, de dar mejor servicio, dinero que uno puede ir ganando lo reinvierte en lo que no se pudo hacer en estos dos años de pandemia, en el que los hoteles estuvieron mucho tiempo cerrados”.

Sobre los hoteles del interior expresó que “tienen otra realidad”- Se centra más en la gente de tránsito, “que se queda una noche o dos con mucha fuerza”, por ejemplo, viajantes y motoqueros que vienen desde Brasi y van rumbo a Salta. También eventos en las localidades “que también siempre mueve gente”.

GASTRONOMÍA

“La gastronomía siempre tuvo una realidad mucho más favorable”, indicó Mazzaroli, “lo vimos en toda la época de fiesta y que siguió inclusive hasta los primeros días de enero. Después, el sector bajó un poco el consumo”.

Consultada por los factores de la bajada y la ola de contagios por Covid-19, opinó que esta nueva ola pudo ser parte de la causa, ya que hay mucha gente aislada, contactos estrechos, familias en burbujas, “eso hizo que la gente no salga tanto, los negocios también están con personal más reducido por contagios”. También, mucha gente se fue de la ciudad a veranear a otro lugar. Hubo un descenso con respecto a diciembre y principios de enero, ya que también se gastó más en las fiestas y se quedaron con dinero limitado. “Esperamos que en febrero remonte”, agregó.

Sobre la recuperación del sector dijo que “viene desde que estamos trabajando, con las puertas abiertas, los que quedamos, pero si decimos que el sector está dando ganancia, la verdad es que no”. “Hoy el sector sigue invirtiendo, porque no lo hizo por mucho tiempo porque no tenía los recursos económicos y porque también arrastra deudas. El dinero entra, pero todavía no es una ganancia que va al empresario. Tenemos que pagar pautas salariales, aguinaldos, deudas, luz, agua, las perdidas, inversiones para tener las puertas abiertas”, analizó.

ARTICULACIÓN

Ante la pregunta sobre cómo recibe le sector las nuevas medidas sanitarias, comentó que “en lo único que estuvimos en desacuerdo, pero se revirtió rápidamente fue cuando se decretó la exigencia de PCR para todos (a inicio de mes), eso nos produjo un impacto, hubo algunas cancelaciones de reservas, hubo un ruido importante”.

“Nosotros siempre fuimos colaboradores de todas las herramientas que han implementado para el control y para una circulación segura, así como para combatir esta pandemia que no termina nunca”, dijo la referente.

“Creemos que es importante tener estos controles y que la gente que viene de afuera nos vea como un destino seguro, así que en lo que esté en nuestro alcance, lo hacemos”, señaló. Dijo que los pases sanitarios se están pidiendo en lugares de eventos, y los conserjes en los hoteles también.

Sobre el trabajo conjunto con Gobierno, dijo que “siempre están trabajando codo a codo con el Estado, porque en estas situaciones que tuvimos que vivir nos tuvimos que unir más que nunca”. Es así que iniciaron charlas para ver si se pueden recuperar algunos hoteles que han cerrado, “pedimos colaboración para poder ayudar a estos empresarios, también hubo líneas de créditos que fueron muy favorables para el sector, que es uno de los más castigados”, sentenció.

Ahora, trabajan en una agenda común ya que “si hablamos de turismo, hay que hablar del sector privado, porque si no el turismo no funciona, somos la columna vertebral de esta actividad”. “Creemos que va a tener una pronta recuperación y esperamos que así sea”, concluyó.