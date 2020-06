El tiempo durante el fin de semana.

En la primeras horas del sábado pueden darse algunas precipitaciones muy aisladas sobre el este de Chaco. En general tendremos el cielo parcialmente nublado con tendencia a despejarse hacia el final del día. Las mínimas estarán entre los 5° y 7° C y entre 22° a 23° C de máxima.

Hacia el domingo se espera que las condiciones vuelvan a desmejorar, con un aumento progresivo en la nubosidad y la inestabilidad, con tendencia a tener precipitaciones y tormentas. Estas condiciones se extenderían a las primeras horas del lunes.

Las temperaturas estarán entre los 11° y 13° C de mínima y las máximas no van a superar los 25° C.

(Fuente: Radio Libertad).