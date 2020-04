El VAR llegará cuando en el país vuelva a rodar la pelota

Este sistema de respaldo a los árbitros, principales y asistentes, tuvo aplicación en competencias internacionales y es de utilización habitual y constante en varias ligas del mundo, algo que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quería adoptar en Argentina a partir de agosto, cuando se iniciará la próxima temporada de la que sería la exSuperliga; pero, que ahora, por la pandemia de coronavirus, quedó pendiente en el tiempo.

Sin embargo, ese objetivo sigue estando en el foco de atención y la idea de aplicarlo no se detiene, por lo que desde hoy los 35 elegidos para llevarlo adelante (entre árbitros y asistentes de líneas) retoman de manera virtual el curso intensivo que venían realizando en el predio de la AFA, en Ezeiza.

LA TV PAGARÁ ENTRE TRES Y SEIS MESES MÁS

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia afirmó que las empresas dueñas de las derechos de televisión se “comprometieron” a seguir pagando entre tres y seis meses más, aún sin competencia, y adelantó que el dinero extra que recibirán por parte de la FIFA, se distribuirá entre todos los clubes.

“Las empresas que tienen los derechos asumieron el compromiso de acompañarnos mínimo tres meses y máximo seis, sabiendo que los recursos son los únicos que ingresan a las instituciones y no alcanzan para cubrir la totalidad de los salarios, porque son más de 39.000 trabajadores en relación de dependencia, de los cuales 3.950 son jugadores, en el conjunto del fútbol argentino‘, explicó Tapia.

El dirigente recordó que esta situación no es como en 2001, cuando se emitían monedas alternativas. “Entonces salías de una situación para adelante, te endeudabas para adelante; pero, hoy no hay recursos, no hay ingresos”, dijo.

“El único (ingreso) es el de los derechos de televisión, y si vos tomás que la situación económica de hace dos o tres años están mal, porque se firmaron contratos en dólares que tuvieron que respetarse. Si volvemos sin público, ¿pensás que la situación va a cambiar a los socios?. No va a cambiar, porque necesita comer”, sentenció.

En declaraciones a TyC Sports, Tapia agregó que durante abril se pudo pagar el mes de marzo “antes de la fecha que normalmente lo hacíamos”.