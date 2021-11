Elecciones Aptasch: la lista Naranja pide acompañamiento para defender a los trabajadores

A pocos días de acudir a las urnas para elegir las nuevas autoridades de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud (Aptasch), la candidata a secretaria general, Ramona López, recordó a elDiario de la Región las propuestas de la Lista Naranja de cara al jueves 25, “proponemos consolidar al gremio, para lo cual continuaremos sosteniendo nuestros principios de autonomía. Fundamentalmente de partidos políticos y la democracia sindical que llevará a que podamos dialogar, trabajar en conjunto y unidad de acción con los demás sectores (gremiales y sociales). Cabe recordar que Aptasch es el gremio más representativo de la salud en Chaco, con una característica que lo diferencia y es que es exclusivo de trabajadores de la salud”, afirmó.

CAMPAÑA

“Estas semanas previas a la jornada electoral comenzamos a profundizar la cercanía con nuestros afiliados, el cual es un trabajo muy importante que estamos llevando a cabo, ya que será fundamental para nuestra gestión. Brindarles información o intentar resolver cualquier inquietud que nos planteen”, comentó López con respecto al trabajo en el que repararon en época pre electoral. Otro punto que destacó es que buscarán descentralizar la locación capitalina, “queremos realizar asambleas a lo largo y ancho de toda la provincia, porque necesitamos escuchar a todos. Hay que tener en cuenta que a veces es difícil para los compañeros del interior decir presente de forma presencial en las asambleas, tanto por la dificultad del traslado en ciertas zonas como la de El Impenetrable, como por no poder abandonar sus tareas para venir a Resistencia”.

SALARIO Y

TRABAJO DIGNO

Al ser consultado por uno de los reclamos que ha tenido lugar durante toda la pandemia de forma activa, como es el del salario digno y el fin de la precarización laboral, López contestó: “El Estado debe saldar la deuda con los trabajadores de salud, porque hemos tenido pérdidas en el valor adquisitivo del 60%. El problema es que hay un gran desequilibrio salarial entre la gente que no cobra las bonificaciones estatales; hoy los trabajadores precarizados cobran un sueldo por debajo de la línea de la pobreza. La gran cantidad de trabajadores precarizados es también parte de nuestro enfoque, ya que pese a ser un reclamo de años, hasta la fecha no hay respuestas de parte del Ejecutivo. Un ejemplo es el pedido de documentación sobre los profesionales en el Programa Expertos, los cuales siguen sin novedades. No hay proyectos de pase a planta, siendo que hay trabajadores que están hace más de 15 años en el sistema. Exigimos tanto salarios, como condiciones dignas de trabajo”.

ACOMPAÑAMIENTO

Por último, López elevó un mensaje a los afiliados de Aptasch: “Les pedimos que asistan a votar, porque es importantísimo el apoyo de todos los afiliados de todas las localidades. Además, recordarles que en los centros de salud tendremos la modalidad habilitada, de urna itinerante para aquellos lugares de difícil acceso, para no dejar a nadie afuera de poder expresar su apoyo a la lista Naranja. Aptasch tiene un valor gremial diferente porque nos hemos capacitado, hemos estado en los reclamos. Fuimos el único gremio que estuvo en la calle toda la pandemia trabajando y luchando por condiciones laborales dignas”, finalizó.