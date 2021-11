Elecciones Codiunne: “El gran apoyo de los afiliados nos indica que vamos por buen rumbo”

Tras dos años donde la pandemia influyó notablemente en los niveles educativos, el universitario no fue la excepción. Apoyados más en la virtualidad desde 2019, este año se comenzó a ver un poco más de “nueva normalidad” en la educación y por eso se volvieron a ver prácticas como las elecciones en los sindicatos, por solo citar un ejemplo.

Este fue el caso del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne), el cual acudió a las urnas el viernes para definir a la nueva Comisión Directiva, congresales y la Comisión Revisora de Cuentas; con casi un 40% de votos conseguidos la Lista Verde, “Unidad 16 de abril” se quedó-pese a ser la única lista- con las elecciones.

Quien fuera renovada en su cargo como secretaria General, Maria Susana Liwsky, dialogó con elDIARIO de la Región tras los sufragios, “para nosotros fue muy fuerte el ganar las elecciones”. “En primer lugar, porque estamos en un contexto que no nos favorece como es el de pandemia, con dos años sin presencialidad y un porcentaje de participación del padrón de casi un 40%, donde muchos no pudieron venir por distintas razones, pero que son votos que sabemos que nos acompañan. Además, este porcentaje no alcanza ni por casualidad el porcentaje de presencialidad en la UNNE, porque hoy todo es virtual”. A su vez, aclaró que estos son cargos honorarios y que por ende nadie percibe dinero por integrar algún cargo.

LA URNA, UN

CANAL DE DIÁLOGO

Describiendo un poco la metodología que han intentado aplicar en esta última gestión, Liwsky deslizó: “Somos un sindicato que sigue creciendo, ya que a nivel nacional todos los meses se presenta una nueva afiliación y eso es todo un mérito del trabajo territorial que hacemos, especialmente haciéndolo participativo y democrático. Te lo ejemplifico con esta situación, fuimos lista única, pero procuramos ser plural, representar a todos los sectores de la universidad y lograr la legitimación; pero además entendimos que quienes no fueron a votar quizás no comparten la línea que pregonamos desde lo político, pero aun así los escuchamos. Una particularidad es que tuvimos un voto en blanco y también prestamos atención a esto porque para nosotros la urna es un canal de diálogo, el cual entendemos de manera directa porque ayuda a reflexionar si estamos por el buen camino y efectivamente el gran apoyo que tuvimos nos ratifica este rumbo el cual debemos seguir”.

AGRADECIMIENTOS

“Fue muy emocionante las elecciones porque vinieron docentes de un calibre muy fuerte a dar su apoyo y esto nos genera una responsabilidad de seguir mejorando. Realmente, sentimos el compromiso de nuestros afiliados con un sindicato tan joven como Codiunne, ya que tenemos 12 años y esta es recién es nuestra tercera elección. Nos queda todavía mucho por aprender y por seguir fortaleciéndonos”, enfatizó la referente del sindicato a este matutino.

LO QUE SE VIENE

Por último, Liwsky brindó un pantallazo de los objetivos planteados para estos próximos cuatro años, “fortalecer la paritaria local sin dudas, funcionar como canal de diálogo con las autoridades de la universidad”. “Promover un proyecto de universidad inclusiva, democrática, abierta a la sociedad y a quienes integran un grupo vulnerable. Debemos fortalecer ese compromiso social universitario porque en mi caso soy quien cree en una universidad para el pueblo. También, seguir representando tanto a nivel nacional en la Federación como a nivel local en lo que refiere a las defensas de derechos, aplicación irrestricta del Convenio Colectivo de Trabajo, seguir fortaleciendo el área de acción administrativa y judicial en defensa de los trabajadores, ya que creemos que va a menguar porque hoy tenemos múltiples juicios ganados contra la UNNE, pero confiamos en que habrá una proyección para que esto cambie, en pos de este proyecto de universidad que contemple y contenga a todos los sectores. A su vez pulir la relación entre Codiunne y otros sindicatos de la región, también con la CTA de Chaco y Corrientes. Tenemos la vocación de seguir trabajando con organizaciones civiles y barriales; y por supuesto el trabajo gremial fortalecido para lograr acciones concretas para afiliados y afiliadas”, finalizó.