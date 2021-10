Elecciones en CONADU: “La actual conducción no respeta la democracia ni la participación sindical”

Decenas de sindicatos universitarios alzaron la voz luego del Congreso extraordinario que realizó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) la semana pasada en busca de iniciar el proceso electoral, pero donde se apreciaron varias maniobras de parte de la actual gestión las cuales “viciaron el congreso”, según explicó a elDIARIO de la Región la referente regional de los profesores universitarios, María Susana Liwsky.

“El grupo de sindicatos que siempre hemos sido críticos a la actual conducción de Conadu, liderada por Carlos De Feo denunciamos que se vienen llevando adelante maniobras fraudulentas en el último Congreso con el objetivo de renovar su mandato. Alguna de las irregularidades fueron adjudicarse congresales que saben que los van a votar, todo esto se da porque saben que si siguen las reglas claras es muy probable que pierdan la conducción”, deslizó.

ANTECEDENTE

Liwsky explicó que no es la primera vez que sucede algo así en la Federación, de hecho, el antecedente de hace más de 15 años tiene el mismo protagonista, es decir Carlos De Feo, “estas irregularidades vienen sucediendo desde antes que exista Codiunne, porque en el 2005 ya De Feo realizó un golpe institucional a la Federación con una asamblea amañada con algunos sindicatos aliados.

En ese entonces quien era el secretario adjunto de la Federación, Pedro Sanllorenti, actual secretario general del gremio de docentes universitarios de Mar del Plata, presentó una impugnación ante ese congreso viciado. Por lo que el Ministerio de Trabajo de la Nación, en un rol de mediador, al tiempo le dio la razón admitiendo que hubo un congreso viciado por lo cual se declaró la unidad del mimo. También logró juntar a las partes y que se retome el diálogo para llegar a un acuerdo”.

FRACTURA EN CONADU

Retomando lo sucedido en la última semana de septiembre, Liwsky amplió diciendo, “varios sindicatos veníamos solicitando información, planteando que queremos ver cómo están compuestos los congresales, como fueron elegidos por la Federación y demás cuestiones; pero no conseguimos ninguna documentación. De hecho, desde Conadu redoblaron la apuesta otorgándole la facultad a la Comisión de Poderes para poner congresales afines, siendo que la única potestad de esta comisión es verificar las credenciales. Con esto se exceden en sus atribuciones todo para mejorar la posición del oficialismo que quiere renovar su conducción. Hoy se estiman elecciones muy peleadas, ya hay 31 sindicaos activos, de los cuales 16 no nos vemos representados por la actual gestión, porque hay diferencias políticas, pero también de convicciones”, remarcó.

Otro aspecto que detalló fue como cortaron el audio del micrófono, cuando Sanllorenti pidió la palabra, “con esto se nota la animosidad y esta cuestión de dejar afuera a la mitad de la Federación que no los apoyamos”.

“Previo a este congreso, pedíamos una mesa de discusión política, la cual se nos negó, es decir que se negaron al diálogo, apretaron el acelerador y siguieron con esta lógica de un congreso donde no importan las condiciones ni las reglas. Obviamente sin respetar la democracia ni la participación sindical. Sanllorenti incluso definió que el Congreso no podía constituirse porque se intervinieron sindicatos, porque no actualizaron los congresales. No se actualizó la foto de la Federación, porque hay que presentar los padrones de descuento. Pero aparte se tienen que aprobar memorias y balances, ya que hace dos años no sabemos que hacen con los fondos de la Federación y no es poca plata”, pormenorizó.

A su vez, Liwsky mencionó que luego de casi dos años en contexto de pandemia, la actual gestión llamó a un Congreso Extraordinario para junta electoral, “sin pasar antes por un congreso ordinario, tampoco se aplicaron la modificación del estatuto que fue hace tres años porque no les favorece para nada. Todas estas son maniobras muy evidentes que intenta favorecer a la conducción”.

VIAS ADMINISTRATIVAS

La referente de los educadores universitarios de la región, apuntó a que tras lo sucedido “iremos por las vías administrativas que corresponden para hacer todo lo que legalmente corresponda. Estamos hablando de un congreso con vicios que generan obviamente arbitrariedades y que la nulidad de este debe ser solicitada. Acá se deben hacer las presentaciones correspondientes para que se revise lo que ha pasado. La actual gestión sigue apostando a generar malestar y una barrera con los sindicatos, porque cuando la Codiunne realizó el comunicado titulado ‘Conadu, al borde de la ruptura’ ellos salieron a tratarnos de rupturistas, pero quienes se están empujando de la conducción son ellos mismos”. Incluso marcó como el oficialismo fue perdiendo representatividad entre los sindicatos, “hace unos años éramos solo cinco sindicatos que marcábamos una postura muy crítica porque notábamos que De Feo era muy autoritario y dejaba afuera grandes sindicatos como los de Rosario, Mar del Plata, Córdoba, entre otros. Pese a esto acatábamos lo que la mayoría apoyaba. Pero notábamos que el maltrato era muy evidente, lo que pasa ahora es que los propios aliados se les dieron vuelta”.

“Con todo lo ocurrido es el oficialismo el que nos forzó a esta situación porque nuestra postura es la defensa de la democracia y la participación sindical, por lo que las reglas del juego que hoy quieren hacer valer no lo vamos a convalidar”, finalizó.