Emiliano Díaz: “Tras eliminar a River, Ramón lloró en el vestuario”

En las entrañas de un estadio Monumental conmovido por la eliminación de River tras un partido increíble de 8vos. de final de la Copa Libertadores 2008, Ramón Díaz rompió en llanto en el vestuario visitante tras uno de los triunfos más recordados para los hinchas de San Lorenzo.

«Nunca lo conté; pero, Ramón se puso a llorar en el vestuario después de eliminar a River», reveló Emiliano, el hijo y ayudante de campo del ídolo del Millonario y parte de aquel plantel del Ciclón, en diálogo con Directv Sports.

Aquella noche, tras el 2-1 azulgrana de la ida, los dueños de casa se habían puesto en ventaja por 2-0 (goles de Matías Abelairas y Sebastián Abreu) y tenían dos hombres más tras las expulsiones de Diego Rivero y Jonathan Bottinelli. Todo parecía bajo control.

Sin embargo, a ese equipo dirigido por Diego Simeone, que luego ganó el Clausura 2008, le cayó un baldazo de agua fría. Gonzalo Bergessio apareció a los 24′ y 28′ del segundo tiempo para revertir la historia y darle el pase a 4tos. a la visita, luego eliminada por Liga de Quito.

De ese partido quedó la imagen de Ramón, uno de los emblemas de la historia de River como jugador y DT, en pleno festejo de San Lorenzo. Sin embargo, una vez llegado el final, lo invadió la tristeza por golpear tan fuerte a la institución que más quiere.

HERNÁN DÍAZ Y LA PELEA TUZZIO-AMELI

Hernán Díaz, ayudante de campo de Leonardo Astrada, recordó un punto clave de su etapa durante 2005 en el banco de River: lamentó la pelea ocurrida entre Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli, que según él le costó a ese equipo obtener la Copa Libertadores, en la que quedó eliminado en semifinales ante San Pablo, luego campeón.

«En cualquier ámbito afecta cuando hay peleas. Claro que nos perjudicó, sobre todo, en el grupo porque estábamos muy bien en lo futbolístico. Esto, obviamente, generó una rispidez y eso después se ve reflejado en la cancha», expresó el exdefensor.

Además, Hormiga analizó lo hecho por el cuerpo técnico ante dicha disputa. «Siempre lo hablo con Leo. Tal vez, debimos haber actuado de manera diferente, no sé. Muchas cosas pudimos haber hecho y no hicimos. Nosotros a lo mejor no teníamos demasiada experiencia», comentó.

Díaz aseguró que aquel equipo podría haberse consagrado. «Esto es fútbol, tiene todo este tipo de vaivenes que a veces depende mucho de la cabeza. ¿Qué hubiera pasado?. ¿Podríamos haber ganado esa Copa Libertadores? .Y… Yo creo que sí», finalizó.

BESIKTAS INTERESADO POR CARRASCAL

Un medio periodístico turco informó ayer del interés de Besiktas por incorporar al mediocampista colombiano de River, Jorge Carrascal, quien tiene contrato vigente con la entidad de Núñez hasta la temporada 2022.

El portal web Sporx comunicó que el volante de 21 años es pretendido por la institución de Estambul, a partir de una especial petición del entrenador Sergen Yalcin, quien buscó “asegurarse los servicios” de Carrascal mientras se desempeñaba como DT del Malatyaspor. Aunque la operación no pudo concretarse.

Luego de una buena actuación con el seleccionado sub 23 de su país en el Preolímpico que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio (diferidos al 2021), Carrascal volvió a ubicarse en el centro de la escena en el fútbol europeo, a punto tal que también Fiorentina de Italia expresó su deseo de contratarlo. El jugador tiene una cláusula de rescisión fijada en un monto cercano a los 20 millones de euros.