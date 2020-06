Emiliano Grillo: “Estar fuera de competencia no es nada fácil”

El golfista chaqueño Emiliano Grillo volvió al ruedo esta semana en el Charles Schwab Challenge, en Texas, en el regreso oficial del PGA Tour, suspendido el último 12 de marzo por la pandemia.

“Esta es la Liga más grande del mundo y hay que estar al ciento por ciento para luchar por el título”, resaltó el oriundo de Resistencia de 27 años, quien no pudo avanzar a la 3ª ronda del certamen.

“Estoy un poco triste por no poder estar el fin de semana. Mis expectativas eran altas; pero, no sabía cómo me iba a ir. Estar fuera de competencia por 90 días no es nada fácil. Igual, saco muchas cosas positivas. La verdad que venía jugando muy bien arriba del green, así que me sorprendió muchísimo mi juego estos últimos dos días”, resaltó.

Al preguntársele cómo se entrenó para no perder la mano en estos tres meses, dijo: “Lo más difícil no es la espera; sino, no saber cuándo. Se fue atrasando la vuelta y eso complica. Donde yo vivo, en California, el primer mes cerraron todo. No podía practicar, no tenía gimnasio ni se podía ir a correr. Por suerte, al mes empezaron a abrir todo y, al mes y medio, permitieron jugar al golf”.

“Tuve casi 45 días para prepararme. Sabía que iba a empezar esta semana así que la preparación estuvo. El tema era volver a competir. La competencia es totalmente distinta a practicar en mi casa. Esta es la Liga más grande del mundo y hay que estar al cien por ciento para luchar por el título”, agregó

Y, al hablar del exigente protocolo, sostuvo: “Obviamente, hay testeos previos al bajar del avión. Otro ni bien llegás a la ciudad, antes de entrar al club y a las dos horas tenés el resultado, si sos positivo o negativo. Una vez que hacés el test vas al club; pero, no podés ingresar a las áreas cerradas. Más allá de eso, todo muy normal. Absolutamente todos los que están dentro del club son testeados antes de entrar, entonces estaba bastante tranquilo.

Finalmente, consultándose cómo fue la experiencia de jugar sin público, expresó: “A mí la verdad que lo del público me encantó (risas). Me gusta por el hecho de que estás tranquilo. Sos vos, tu juego y no tenés que preocuparte por si alguien grita cuando estás por pegarle. Lo de las tribunas es algo que a todos nos juega en contra, ya que no tenés un punto de referencia para apuntar. Igual, si pegás bien no debería haber ningún problema. Esperemos que vuelva pronto la gente, que es lo que hace a los torneos de golf. Si no fuese por los fans no tendríamos las posibilidades que tenemos”.