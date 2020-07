Emprender y mantenerse en pandemia

Animarse a emprender siempre es un desafío, pero si a eso le sumamos una crisis sanitaria mundial, encarar un nuevo proyecto se vuelve mucho más difícil y ni hablar de mantener un negocio con la incertidumbre económica y social que conlleva una pandemia.

En este contexto actual, hay quienes lograron diversificarse, se corrieron de la comodidad de la cotidianidad, salieron del modelo tradicional y ante la necesidad, se volcaron de lleno a su emprendimiento renovando sus procesos creativos.

Pero también hay quienes fueron aún más lejos y tomaron esto como la excusa perfecta para emprender, porque si hay cosas que deja en claro la pandemia es que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y que la tecnología es la piedra fundamental para mantener el ritmo de vida ante la anormalidad del aislamiento, pero por sobre todo es esencial para hacer crecer cualquier idea.

elDIARIO de la Región dialogó con emprendedores locales que le dieron vuelta al asunto, posicionaron su comercio, comenzaron sus propios negocios y encontraron no sólo una actividad en el encierro, sino una salida laboral a través de las redes sociales y las ventas online.

María Emilia Gómez Pelendier comenzó a emprender hace cuatro años aproximadamente: “Un día volví de vacaciones y me sentía aburrida (en ese tiempo trabajaba en relación de dependencia) pero me quedaba una semana todavía libre, así que pensé ¿qué puedo hacer?, emprender. En ese tiempo, todavía no había muchos showroom, así que vendía zapatillas pintadas hasta que mi hermana me dijo ‘vendamos zapatos’. Primero tuve miedo y luego empezamos. Ahora ella tiene su propio emprendimiento y yo continúe con este”. Así nació “Me las llevo puestas”, un showroom dedicado a la venta de zapatos.

Para Emilia, la cuarentena es una buena oportunidad para reinventarse y buscar ideas. Ver qué más se puede ofrecer al cliente. “En mi caso ofrecí envíos gratis, más cuotas sin interés. Cambie las bolsas, ahora tengo las mías propias, pedí ayuda a una diseñadora que me ayuda en todo, publicaciones, historias”.

Esa nueva forma de pensar e idear en su negocio conlleva otros gatos. En su caso, invirtió: “Mucho dinero en publicidad, el cliente recibe siempre biromes o algún regalo extra en su caja de zapatos. Pero el envío gratis es una buena opción para el cliente. Online es el futuro, se siente cómodo, paga desde una plataforma online y recibe el producto. Las personas aman recibir el producto en sus casas sin moverse, o en su oficina, donde sea”.

VIRIDI DECOVIDA

Asimismo, Clarisa comenzó a emprender en plena cuarentena, los primeros días de marzo: “Lo abrí fue porque en cuarentena dejé de trabajar, así que fue el propósito de empezar un emprendimiento y surgió Viridi Decoviva”.

En Viridi se dedican la venta online de objetos de decoración y plantas, “la fuerte dedicación puesta en su negocio” para Clarisa, hizo que las ventas fueran mayores. “No tenía fe que íbamos a vender mucho y me sorprendió la cantidad de ventas que tuvimos, claramente es una oportunidad para reinvertirse y crear cosas buenas, que es lo que llama cada crisis”, señaló.

GREEN PARADISE

Ayelén está al frente del emprendimiento Green Paradise, tienda de jardinería y venta de plantas. “Empezamos el negocio con mi novio el año pasado, fabricando macetas de cemento para cactus y suculentas, y después incorporamos plantas de mayor tamaño y variedad”.

Siempre se dedicaron a la venta por Instagram y explicó que la pandemia no sólo afectó positivamente al negocio, sino que “fue una muy buena oportunidad para reinventarnos, ofrecer distintos tipos de servicios además de la venta”.

“Las ventas aumentaron mucho, aunque también se sumó que al mismo tiempo incorporamos cosas nuevas, por lo que el crecimiento se lo atribuyo mitad pandemia mitad mayor variedad de mercadería”.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio prohibió la circulación y cerró todos los locales comerciales, por lo que las tiendas online fueron la mejor opción porque estaban al alcance de todos, sólo con el celular y muchos que no prestaban atención a las redes ahora sí: “Quizás la pandemia los ayudó a ver que hoy en día, independientemente de esta situación, es esencial además de un espacio físico, las redes sociales”, opina Ayelén.

BRUNCH MÓVIL

Oriana y Gerónimo Daroz llevan delante una tienda online de donas. “Lo empezamos al principio de la pandemia, ya que quedamos sin trabajo. Nuestra plataforma principal es Instagram, vimos un crecimiento muy rápido del negocio en la pandemia. Fue una oportunidad, buscar posibilidades en otros ámbitos”.

Ante la imposibilidad de alquilar un local, ya sea por lo económico o lo prohibitivo de la crisis sanitaria, los hermanos utilizaron Instagram como un gran mostrador para sus creaciones. “Creo que de alguna manera sacamos ventaja, muchos locales tradicionales no solían trabajar con redes sociales, y esto fue un gran impedimento al principio de la pandemia, de igual manera creo que muchos se adaptaron muy rápido a esta nueva forma de trabajar”.

DECO NYN

Para Narella, la cuarentena sirvió para diversificarse y descubrir nuevas habilidades. Ella comenzó a principios de febrero con el emprendimiento del rubro objetos para decorar interiores, sin mucho éxito: “Pero cuando empezó la pandemia creció mucho más”, contó. “Sinceramente las ventas subieron mucho durante la pandemia, creo que se debe a que las personas hoy permanecen más horas en sus hogares y quieren revestir o decorar sus hogares, varios clientes comentan lo mismo”.

HUERTA ORGÁNICA

Agustín Rocha es fundador de Huerta Orgánica y brinda un servicio de bolsones de frutas y verduras frescas a domicilio. “Al principio fue un poco difícil, más que nada por la situación que estamos viviendo, pero me animé a dar el primer paso, con mucho miedo e incertidumbre y las ventas como algo cíclico, suben y bajan”.

De toda esa angustia ante la crisis que genero el COVID-19, Huerta Orgánica logró realizar la donación de frutas y verduras destinada a un merendero que lleva adelante Ornella Maidana. “La pandemia demostró no solo ser un buen momento para lograr tus sueños sino también reinventarnos y mostrar lo mejor como sociedad”.

JACINTA TIENDA DECO

Antonella administra “Jacinta tienda deco”, un local de decoración, bazar, regalería, como toda pyme mantiene las puertas de su comercio cerradas, pero se adapta de a poco a nuevas formas de trabajo y nuevas modalidades.

Jacinta tienda Deco empezó con la idea de un showroom de decoración en el garaje, pero hoy se volcó 100% a las redes y solo en Instagram cuenta con más de 4.000 seguidores gracias a sorteos y gente que apoya y ayuda subiendo fotos de lo que compra.

“Creo que los que seguimos con la oportunidad de vender nos tenemos que reinventar constantemente, lamentablemente otros después de tantos meses ya no pudieron seguir, pero quien tiene la ventaja de saber manejar bien las redes puede sacar mucho provecho”.

DEL NORTE ESTAMPAS

Julieta es técnica en periodismo y este año comenzó con Del Norte Estampas, un pequeño emprendimiento de sublimaciones y transfers en distintos tipos de telas y objetos, en otras palabras, es un emprendimiento de estampas.

“Hace un tiempo me habían regalado un combo de sublimación y desde entonces se viene construyendo como idea, pero, después de quedarme sin trabajo, fue algo que inevitablemente tuve que suspender hasta tener el dinero necesario para comprar los demás insumos: impresora, tintas, remeras y todo tipo de objetos que iba a sublimar, que necesitaba una inversión. Siempre faltaban cinco para el peso y nunca podía terminar de ponerlo en marcha. Comencé a juntar plata y aproximadamente para fines del mes de abril, de este año, con la ayuda de mi vieja y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como inversión principal compré las cosas que me faltaban y comencé”.

Además, Julieta ayuda a su madre en “Hebelinda creaciones”, donde notaron que sus ventas no sólo se mantuvieron si no que aumentaron. “Considero que el aislamiento trae aparejado un poco de nostalgia, de no contacto, de extrañar, y las personas encuentran formas de mimar y demostrar cariño regalando cosas de utilidad, o que a la otra persona le pueda gustar, ahí los emprendedores y las emprendedoras damos el presente siendo intermediaries”.

La emprendedora considera que “la cuarentena sólo apuro el trámite” para quienes no utilizaban la virtualidad: “Pero ya hace un tiempo nos comenzamos a ver obligadas a volcar todo tipo de actividad a las redes. Son momentos de que empecemos a familiarizarnos con las ventas online, con las publicaciones de los productos, con mostrarnos a través de las redes sociales, porque huirle a esto solo nos perjudicará, el futuro ya llegó, es virtual y emprendedor (y ojalá que feminista)”.

¿Oportunidad para reinventarse?

“Si, completamente. Utilizar estos momentos donde todo pinta negativo, triste y desolado, para comenzar con algo nuevo, donde pones entusiasmo, ganas, dinero y muchas horas de tus días para brindar un producto, así sea un nuevo emprendimiento o volcar el que ya tenías a la virtualidad, inevitablemente te ayuda a reinventarte, porque haces algo nuevo, o al menos a descubrirte y conocerte un poco más, a vos y a quienes desde ahora se convierten en tus clientes”.

MATEMA

Jimena y Marcela, están al frente de Matema, un proyecto amplio, donde se abarcan diferentes propuestas creativas utilizando siempre materiales reciclados. En este contexto, se abocan a realizar objetos de cerámica, combinándolos con otros materiales reciclados. “Empezamos focalizándonos en reutilizar, reciclar o renovar materiales de descarte, restos de obras, o cualquier otro desecho al que se le pudiera encontrar una nueva utilidad a través del ingenio, la imaginación y la creatividad. Nos parecía interesante darle un nuevo valor a los desechos”.

En Matema, la pandemia sirvió para que se enfoquen y dediquen “más tiempo al desarrollo del proyecto, lo que desembocó en un crecimiento de ventas. La interacción de las personas en redes fue positiva”.

Pero además de su emprendimiento, viven en una casita cultural que se llama La Imperfecta, donde se han realizado conciertos desde 2018 y durante 2019, y lógicamente ahora no lo están haciendo. Su compañero de piso es el músico y compositor chaqueño Lalo Aguilar, para quien desarrollaron escenografías para dos recitales en vivo, que el artista brindó a través de la plataforma Instagram.

“De hecho, La Imperfecta es donde se encuentra nuestro taller, y es el fiel reflejo de este emprendimiento y de todo lo que somos y queremos transmitir”.

Para ellas, volcarse a la virtualidad: “Es más bien un equilibrio, ya que la pandemia mostró otra forma de consumo local y en todos los rubros. Quizás obligadamente empezamos a consumir productos de comercios más cercanos, de barrio, del pueblo. Y también sentimos una revalorización de lo artesanal y esperamos que siga en ese sentido”.