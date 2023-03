En 2022, Chaco lideró las exportaciones en el NEA

Chaco lideró en 2022 el volumen de exportaciones en todo el noreste argentino (NEA) y acaparó un 41% del total regional además de registrar un crecimiento interanual del 23,2% respecto a 2021.

El año pasado la provincia exportó un total de US$ 516 millones, el 40,7% de los envíos totales del NEA, por encima de Misiones (35%), Corrientes (22%) y Formosa (3%).

Los datos se conocieron en un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que destaca el incremento del 23,2% en exportaciones que experimentó en 2022 la provincia en comparación con 2021.

“A partir de la actual gestión del gobernador, Jorge Capitanich, hemos puesto en marcha el Plan Chaco Exporta, que tiene como misión central mejorar tanto el volumen como la cantidad de las exportaciones provinciales”, precisó el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton e indicó que se trabaja en tres ejes, según sectores y perfiles: consolidar, ampliar y diversificar la base y la oferta exportable.

Respecto de la consolidación, se impulsa el apoyo permanente a los productos tradicionales de las cadenas de valor históricas en la búsqueda de una mayor apertura de mercados.

En tanto que, para la ampliación de la base, se motoriza a los denominados “exportadores de nicho” y a esquemas asociativos que faciliten alcanzar volumen y condiciones competitivas.

Mientras que en la diversificación de la oferta, se focaliza hacia sectores innovadores y de la economía del conocimiento que poseen alto valor agregado y potencial de diferenciación.

CRECIMIENTO

En cuanto a los grandes rubros, la provincia exportó 89% de productos primarios (PP), 10% de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y un 1% de manufacturas de origen industrial (MOI).

Los cereales –principalmente maíz– representaron el 48,4% de los despachos al exterior; seguidos por semillas y frutos oleaginosos con una participación de 26,1%, resultado de un crecimiento de 84,9% en el período.

También fueron importantes las fibras de algodón, que alcanzaron el 11,5% del total, con una baja de 3,2% en el período interanual; y las grasas y los aceites, que registraron una suba de 555,2% y alcanzaron 0,3% de las exportaciones provinciales.

Los principales destinos fueron la República Popular China; Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean); Magreb (Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez) y Egipto; el conglomerado denominado Resto de Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración); la Unión Europea, República de Corea, Medio Oriente, Mercosur, USMCA (el bloque Estados Unidos-México-Canadá) y Chile.

Los datos surgen del informe titulado “Origen provincial de las exportaciones” que confecciona la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales del Indec.

LÍDER REGIONAL

La región NEA registró exportaciones en 2022 por US$ 1.268 millones y una suba interanual de 4,4% por el buen desempeño de los sectores cerealero -en especial el maicero-, oleaginoso (con el incremento de 84,1% de soja) y de la yerba mate, de un 23,3%. Por el contrario, el complejo forestal tuvo un desempeño negativo de 13,6%, así como el textil y el tabacalero, con caídas de 3,0% y 13,2% respectivamente.

La participación regional se dio con un desempeño liderado por Chaco con 40,7%, seguida por Misiones (34,5%), Corrientes (21,5%) y Formosa 3,2%.

El 67,3% del total exportado por el NEA se concentró en los siguientes destinos, en orden de importancia: USMCA, China, el Mercosur, la Unión Europea y ASEAN.

En grandes rubros, se exportó 53,3% de productos primarios (PP), 31,7% de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y 15,0% de manufacturas de origen industrial (MOI).

Así, las exportaciones de PP alcanzaron US$ 676 millones, con un incremento interanual de 15,1%; mientras que las de MOA totalizaron US$ 402 millones y se redujeron 3,7% en relación al año anterior. Y las exportaciones de MOI disminuyeron 9,1%, y alcanzaron US$ 190 millones de dólares.