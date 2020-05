En Boca, hay bronca con Raúl “Mosquito” Cascini

La cúpula dirigencial de Boca no tomó de la mejor manera la participación del verborrágico Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, en un polémico video a favor de la liberación de presos en el que también aparece Rafael Di Zeo, por lo que tendrían una reunión cuando se normalicen las actividades con el objetivo de aclarar la situación.

“La salud es un derecho y en las cárceles también”, dijo Cascini. Más allá de las opiniones individuales del resto de los dirigentes, no cayó bien que un integrante del club se manifestara públicamente sobre un tema que divide a la opinión pública, algo similar a lo que había ocurrido con el extécnico Gustavo Alfaro cuando se manifestó en contra del aborto con la ropa del Xeneize y la Bombonera de fondo.

ANTECEDENTES NADA GRATOS

Los cortocircuitos con el exjugador no son de ahora. En diciembre, cuando la nueva dirigencia asumió las funciones tras vencer a Christian Gribaudo en las elecciones, Cascini fue el encargado de comunicarles a los técnicos de las inferiores que no iban a seguir en sus cargos. Lo hizo por teléfono. Y, según algunos involucrados, no fue prolijo, sobre todo, teniendo en cuenta que entre ellos había algunos históricos como Rolando Schiavi.

Luego, cuando comenzó la pretemporada, los dirigentes sintieron que Cascini tomó algunas iniciativas sin consultar al resto de los integrantes del Consejo de Fútbol. Y, de acompañar al plantel de Primera con Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado pasó a trabajar con la Reserva.

Con el fútbol suspendido debido al coronavirus, la dirigencia de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, está decidida a tener una charla con Mosquito cuando se reinicien las actividades, algo que todavía no tiene fecha definida, para aclarar todos los cortocircuitos y evitar un problema mayor.

MARCHESINI, DURÍSIMO

Víctor Hugo Marchesini cargó muy duro contra Raúl Cascini, quien hoy está en el ojo de la tormenta por algunas actitudes y su participación en un video por la liberación de presos. “Así le está yendo”, afirmó en declaraciones Jogo Bonito.

El exentrenador de divisiones juveniles en el Xeneize se refirió a su salida y destacó que “fue desprolijo”. Además, agregó: “Tenían el derecho de echarme, aunque no lo entiendo por no haber hecho una evaluación previa. Me llamó por teléfono y con soberbia, de forma altanera”.

Con respecto de Cascini, continuó con el descargo. “Como técnico no hago las cosas que no me gustaba que me hicieran cuando era futbolista. Hay una educación, respeto, trayectoria, cuatro años como jugador y ocho como entrenador. Siempre con honestidad y sin faltar nunca”, cerró.

TRAVERSO “LIQUIDÓ” A MOSQUITO

Raúl “Mosquito” Cascini llegó a Boca en junio de 2002, ganó cuatro títulos y se fue tres años después, a mediados de 2005. Cristian Traverso se incorporó en 1997, estuvo desde el inicio en el ciclo de Carlos Bianchi y se fue al fútbol mexicano en junio de 2002; pero, después de dos años volvió al club y estiró su estancia por un año.

En ese tiempo, Cascini y Traverso compartieron plantel con Bianchi, Miguel Brindisi y Jorge “Chino” Benítez, los tres técnicos de la temporada 2004/05. Eso, sin embargo, no impidió la dura crítica de uno hacia el otro por el famoso polémico video…

«Esos mensajes de compañeros míos pidiendo por los presos me da… Pido perdón por esto… Pero, flaco, el que está en la cárcel es por algo. Y, que pague», dijo Traverso en radio La Red, por el video que grabó Cascini y también causó malestar en la dirigencia y en los hinchas de Boca. Y, agregó: “No me gustaron los videos y lo tengo que decir, lamentablemente”.

En el mensaje de Traverso también la ligó José Horacio Basualdo, con quien el exdefensor compartió los años más gloriosos de la historia de Boca. Claro, Pepe no trabaja en el club, por eso hasta ahora quedó al margen de los cuestionamientos internos, mientras que Mosquito forma parte del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme.

La crítica no sólo fue por la aparición en un video que pide por la libertad de los presos, un tema muy caliente hoy en día en la sociedad en general, sino también porque participa junto con Rafael Di Zeo, uno de los jefes de la barra xeneize. Y, eso enseguida genera rumores acerca de los vínculos entre los futbolistas y los barrabravas.

«Es muy fácil. Nosotros hemos convivido siempre con las barras. Desde el periodismo es muy fácil decir que echen a las barras. El día a día nuestro es difícil. Pero, yo jamás fui a la cárcel a ver a nadie porque considero que el que está en la cárcel cometió un delito y lo tiene que cumplir», contó Traverso, quien recordó el secuestro de su padre hace casi 20 años.

«A mí me secuestraron a mi viejo. A mí no me la van a contar cómo se vive. Es muy fácil decir por televisión esas cosas, que soltemos a este porque le faltan dos meses. Yo quiero estar tranquilo. No tienen que liberar a nadie», cerró.