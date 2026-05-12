En sesión especial analizarán los proyectos que buscan que Adorni rinda cuentas por su patrimonio

La Cámara de Diputados de la Nación convocó para el próximo jueves 14 de mayo a las 11 a una sesión especial para tratar cuatro proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en su situación patrimonial y en el uso de bienes del Estado.

La citación, firmada el martes 12 de mayo por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, fue impulsada por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) junto a legisladores de otros bloques opositores.

El temario incluye cuatro expedientes. El primero (0419-D-2026) es un pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. El proyecto es del diputado de unión por la Patria, Germán Martínez, y fue puesto a consideración en la sesión del 8 de abril mediante un apartamiento de reglamento y obtuvo un resultado negativo con 124 votos positivos.

El segundo (0949-D-2026) es del diputado de Unidos, Pablo Juliano y apunta al Poder Ejecutivo con preguntas sobre la situación patrimonial declarada por Adorni. También ya fue puesto a consideración y obtuvo 121 votos positivos.

El tercero (1049-D-2026) es de autoría de Nicolás del Caño, de la izquierda, tiene como objetivo explícito dar inicio a una moción de censura contra el funcionario. El cuarto (1167-D-2026) es de Esteban Paulón de Unidos reitera el pedido de informes verbales sobre las inconsistencias patrimoniales del ministro coordinador. También ya fue puesto a votación por un apartamiento de reglamento y obtuvo 122 votos positivos.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública avanza en paralelo al debate parlamentario. El bloque de Unión por la Patria (UxP), que no firmó el pedido, anticipó que participará de la sesión y pedirá ampliar el temario para incluir cuestiones como salud, PAMI y empleo.

Los cuestionamientos a Adorni se intensificaron tras las declaraciones ante la Justicia del contratista Matías Tabar, quien habría revelado detalles sobre refacciones en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, con un costo estimado de 245.000 dólares en efectivo. A eso se suman preguntas sin respuesta sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito —financiado en parte por las propias vendedoras mediante un crédito hipotecario— y sobre viajes al exterior realizados junto a su familia.

El 29 de abril, Adorni se presentó ante Diputados para brindar su informe de gestión semestral, en el que respondió por escrito 2.151 preguntas. En esa oportunidad, eludió precisiones sobre su patrimonio y sus viajes privados, y se escudó en la confidencialidad de la información aportada a la Justicia. “No cometí ningún delito y lo voy a comprobar en la Justicia”, afirmó el funcionario ante el recinto.

Fuente: Infobae