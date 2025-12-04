Investigan la muerte de un detenido en una comisaría de Sáenz Peña

La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento de un hombre que se encontraba detenido en la comisaría Primera de Sáenz Peña. A la par, el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco (CPT) intervino en el caso, solicitando la aplicación de un protocolo especial para muertes bajo custodia.

Se trata de H.E.V. de 55 años, que estaba detenido y acusado de atacar con una trincheta a su expareja en el centro de Sáenz Peña, fue encontrado muerto el miércoles dentro de una celda de la comisaría Primera, donde se encontraba alojado desde el sábado.

Según el informe policial, el cuerpo de H.E.V. fue descubierto por su compañero de celda, quien lo halló sin signos vitales y con el rostro cubierto por una almohada. Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Fiscalía, que dispuso medidas periciales y la recolección de testimonios. El miércoles se realizó la autopsia. El Comité solicitó acceder al expediente.

El fiscal a cargo de la investigación es Cesar Collado, conocido por haber defendido a los policías acusados en el caso Sebastián Bravo. Un hecho de abuso policial controversial debido a que no hubo una condena acorde a lo que sufrió la víctima y sus familiares.

En diálogo con este medio, representantes del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco explicaron que presentará un escrito solicitando que se aplique el Protocolo de Minnesota, un instrumento internacional para investigar muertes bajo custodia. El CPT detalló que esta solicitud se realiza independientemente de si el deceso se determine como un suicidio, dado que dicho protocolo considera tanto a las muertes provocadas por terceros como a los suicidios en contexto de encierro como muertes bajo custodia.

La autopsia al cuerpo del fallecido se realizará este mediodía. Cabe recordar que el último informe del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) hizo un llamado de atención sobre los casos de abuso policial y muertes en contexto de encierro en Argentina.

H.E.V. había quedado aprehendido el sábado en la comisaría Cuarta tras presentarse voluntariamente. El fiscal Gustavo Valero ordenó su detención e imputación por «supuesto homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género».

El violento episodio ocurrió el viernes, alrededor de las 20.20, en plena vía pública de calle 13 entre 4 y 6. La víctima, una mujer de 55 años, fue atacada con una trincheta por su expareja.

Vecinos asistieron a la mujer, que fue trasladada al hospital 4 de Junio. El parte médico confirmó que la víctima presentaba dos cortes profundos en el costado derecho del cuello, además de heridas en la mano y el antebrazo. La mujer, residente del barrio Puerta del Sol, permanece internada en observación.

Con la muerte del acusado, la investigación judicial se desdobla: por un lado, se busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento en la celda; y por el otro, se continúa con las actuaciones por el intento de femicidio que conmocionó a la comunidad. La Justicia sigue analizando nuevos elementos incorporados al expediente del ataque.