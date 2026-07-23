Encontraron una granada en plena calle

Alrededor de las 1.30 de este jueves, los efectivos de la comisaría Sexta fueron alertados a través del servicio de Emergencias 911 de que en San Fernando, del barrio San Cayetano, había un objeto similar a una granada de mano. En el lugar, constataron que era un explosivo y resguardaron la zona, solicitando de inmediato la intervención del Departamento Bomberos.

Minutos después, personal especializado de la División Explosivos llevó adelante las tareas técnicas correspondientes, estableciendo un perímetro de seguridad para preservar el lugar y realizar las verificaciones del artefacto conforme a los protocolos vigentes.

Por disposición del equipo fiscal de turno, también intervino el Gabinete Científico, junto con personal del Departamento Investigaciones Complejas y la División Cibercrimen, que efectuaron las primeras diligencias investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para determinar el origen y las circunstancias del hecho.