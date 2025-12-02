La SociedadÚltimas noticias

Encuentro y celebración de coleccionistas en Resistencia

Este viernes hay un encuentro de arte y coleccionismo en Pellegrini 69.

Este viernes 5 de diciembre se realiza un evento de fin de año en FichitaBit – Pellegrini 69, planta alta- de Resistencia. de 18 a 23, cierran el año con arte, comunidad y coleccionismo “que es nuestra pasión”, señalaron en la invitación.

Será un encuentro especial, pensado para compartir, celebrar y descubrir. Habrá arte, esculturas, cómics, emprendimientos y colecciones “que nacen del amor por crear y conservar”. “Vamos a brindar por todos los coleccionistas que cumplieron años este 2025, porque la comunidad también se celebra. Una noche para conectar, para inspirarse, para apoyar a quienes hacen, crean y se animan. Una noche para recordar por qué disfrutamos tanto reunirnos”, expresaron.

