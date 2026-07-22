Encuesta de alquileres: más del 73% acumula deudas

La Federación de Inquilinos presentó los resultados de la encuesta nacional concretada en junio de 2026, que refleja una realidad crítica: tres de cada diez hogares inquilinos viven en emergencia habitacional.

Bajo el lema «Alquilar en tiempos de libre mercado. Cómo estamos los hogares inquilinos y qué opinamos», la encuesta se realiza de manera trimestral. Según los últimos resultados, el 29,7% de los hogares que alquilan acumula al mismo tiempo sobrecarga del alquiler, deudas, mora y/o mudanzas forzosas. La constante es que los alquileres superan a la inflación mes a mes.

Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, remarcó: «Las encuestas trimestrales revelan la profundización de la crisis habitacional mientras el mercado mantiene rentabilidades por alquiler en sus máximos históricos. La discusión sobre el acceso a la vivienda merece ser central para un proyecto de país igualitario y justo».

Uno de los principales problemas es el endeudamiento de las familias inquilinas. El 73% tiene deudas: 55% se endeudó para comprar comida, 37% lo hizo para pagar el alquiler. El 55% de los hogares inquilinos está atrasado en el pago de sus deudas y 80% de quienes se endeudaron para pagar expensas tampoco pudo ponerse al día.

Días atrás el vocero Adrián Ravier se refirió al tema del endeudamiento familiar, pero le echó la culpa a los ciudadanos: “A veces, la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”. Según expresó, la solución a este problema es entender que “hay un proceso de aprendizaje” que la población todavía no entendió.

El diputado nacional (UxP) y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, le respondió a Ravier: «Las familias no caen en la morosidad porque están aprendiendo a usar el crédito. Se endeudan para comprar comida, remedios y pagar servicios básicos porque este gobierno desató una tormenta perfecta: aumentos de precios y tarifas, cepo a los ingresos con paritarias pisadas y destrucción del salario real y tasas de interés liberadas».

«Esta es la combinación que provocó una crisis de deuda familiar inédita. En lugar de brindar una solución tratando en la Cámara de Diputados los distintos proyectos presentados sobre el tema, el oficialismo se burla de la gente a través del vocero presidencial. Lo único que les falta es ponerlo a Adorni para asesorar a las familias en el manejo de sus ingresos», acotó.

Un reporte de la Cámara Argentina Fintech muestra que la morosidad en préstamos de billeteras virtuales superó el 30 por ciento. Otro, de JP Morgan, refleja que los atrasos en pagos de más de 90 días escalaron al 8,7% en créditos de Mercado Pago: un año antes estaban en el 1,8 por ciento.

Los desalojos

A la situación crítica del endeudamiento y los alquileres desregulados que crecen sin freno se suma el de los desalojos: el 20% (1 de cada 4 hogares) sufrió desalojo económico en los últimos tres meses, de acuerdo con la Encuesta de Inquilinos.

¿Cómo se sostienen las familias? El 47% posee más de dos trabajos. En promedio, cada persona destina el 40% del salario al alquiler. El 48,5% destina la mitad o más. El 15% perdió algún empleo en el último año. Y un tercio sumó un empleo adicional en estos doce meses.

El 78% tiene contratos que se actualizan cada tres o cuatro meses y el 71% se maneja con contratos de dos años. La imposibilidad de pagar el alquiler derivó en fenómenos sociales como las viviendas compartidas, familias enteras que viven juntas, hijos que vuelven a lo de sus padres, o inquilinos que deben mudarse a ciudades más alejadas de CABA para costear el alquiler.

De fondo lo que subyace es la explosión que generó el cambio en la Ley de Alquileres por parte del Gobierno. El 96% rechaza la actualización por inflación: la mitad prefiere atarla a una mesa de negociación entre el Estado, inquilinos y propietarios, el 57% quiere aumentos anuales, 84% pide contratos de 3 o 5 años (hoy el 71% tiene contratos de 2 años) y el 85% considera que el inquilino no debe pagar expensas.

Fuente: Tiempo Argentino