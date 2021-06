Entorno Virtual

Desde el inicio de la cuarentena, el Instituto de Cultura del Chaco acompaña distintas convocatorias del ámbito nacional, brindando asesoramiento para que las y los artistas y hacedores culturales chaqueños puedan acceder a sus beneficios. Es parte de su programa Impulsar Cultura, dedicado a promover herramientas de financiamiento para el desarrollo cultural.

El Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales está destinado a teatristas y personas trabajadoras de las artes escénicas de todo el país para desarrollar un proyecto artístico y transmitirlo a través de una plataforma digital.

El objetivo es contribuir a la contención y desarrollo de propuestas creativas- individuales y/o grupales- que confluyan en un hecho artístico que será transmitido por streaming, en vivo y en directo o, en diferido a través de la plataforma elegida por la/s persona/s creadora/s: redes sociales, YouTube, Instagram, Tik Tok, Zoom, Google Meet, etc.

Se otorgarán hasta 200 premios de 25 mil pesos cada uno, según orden de mérito nacional y contemplando al menos 25 por cada región del país

Las artes escénicas habilitadas son: circo, títeres, teatro, danza teatro, performances, mimo, teatro aéreo, entre otras.

La propuesta se realiza teniendo en cuenta las disposiciones nacionales y jurisdiccionales de aislamiento o distanciamiento vigentes en el marco de la emergencia sanitaria actual.

La inscripción, como cualquier otro requisitos o información adicional, el reglamento y el formulario de inscripción, están disponibles en la página oficial del Instituto Nacional de Teatro www.inteatro.gob.ar

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

Podrán presentar un único proyecto- individual y/o colectivo- las personas mayores de 18 años (no se admitirán proyectos presentados por personas jurídicas).

Deberán ser de creación artística, individual o colectiva, con libre elección de lenguaje escénico, temática, y/o líneas estéticas, que no ofendan ni vulneren derechos (sociales y/o individuales adquiridos). No serán admitidos para esta convocatoria, proyectos de enseñanza o relacionados a encuentros de formación y estudio (taller, seminarios, conversatorios, foros, etc.).

Deberán ser producidos para ser transmitidos en streaming (en vivo y en directo o en diferido), con una duración mínima de 10 minutos y una duración máxima de 45 minutos. También es requisito que el proyecto no haya obtenido algún otro aporte o subsidio por parte del INT. Sólo se premiarán presentaciones que obtengan 7 puntos o más, teniendo en cuenta la propuesta artística y los antecedentes de sus creadores.