Escracharon al exfiscal Mazzoni, sorprendido en un supermercado céntrico

El video circuló en la noche del viernes, el exfiscal federal durante la última dictadura cívico-militar Domingo Roberto Mazzoni, actor protagónico en al cobertura judicial del genocidio, condenado por crímenes de lesa humanidad, en una caja de un supermercado céntrico de Resistencia, como si fuese un vecino más. Meses atrás fue pescado en un restaurante en una situación similar.

El hallazgo generó una ola de repudios e indignación en organizaciones de DD. HH. así como en sobrevivientes del terrorismo de Estado y familiares de víctimas. Mazzoni fue condenado a la pena de 11 años de prisión el 1 de octubre de 2019 por los delitos de apremios ilegales, omisión de investigar denuncias y violación de los deberes de funcionario público. Además, tiene en trámite dos procesos más por el delito de tormentos a exdetenidos, los que se encuentran en tramite en un caso ante Casación y en el otro en la Cámara Federal de Resistencia.

En noviembre de 2019, el Tribunal le otorgó la libertad condicional a en función de haber cumplido los dos tercios de la pena impuesta. Mazzoni estuvo efectivamente detenido desde el 5 de marzo de 2012 y cumplió cinco años y seis meses en una cárcel común la Prisión Regional del Norte U7 y dos años y dos meses con arresto domiciliario por razones de salud portando una tobillera electrónica que monitoreaba el cumplimiento.No obstante, la libertad condicional fue revocada en diciembre de ese año por la Cámara de Casación ante una apelación de la Fiscalía y la Querella de la Secretaria de DD. HH. de Chaco, por entender que no se habían recabado todos los informes previos.

En lo que respecta a la condena por apremios ilegales, se trata de hechos de violencia psíquica realizadas por Mazzoni cuando era secretario de Juzgado ante detenidas políticas que le manifestaron haber sufrido torturas en la Brigada y ante lo cual este respondió con amenazas e intimidaciones.

Por otra parte cabe remarcar que el viernes la Justicia Federal denegó un pedido de prisión domiciliaria por parte de varios genocidas encarcelados en la prisión U7 con la excusa de evitar el posible contagio de la COVID-19. Este rechazo judicial se dispuso teniendo en cuenta una serie de argumentos presentados por la Fiscalía Federal y la querella de la Secretaría de DD. HH. y Género al respecto.

MAZZONI: “LA CÁRCEL COMÚN ES TU LUGAR”

Conocida la publicación, los repudios no tardaron en surgir. La agrupación HIJOS Chaco compartió vía redes sociales su protesta ante la situación. Resulta llamativo que genocidas condenados por los más aberrantes crímenes reciban con gran celeridad el beneficio de libertad condicional, mientras que cualquier otro infractor a la ley mediante delitos ordinarios no recibe este trato.Instamos a las autoridades del Poder Judicial que estén a la altura de la democracia y le revoque el beneficio de libertad condicional a este nefasto personaje y que cumpla la totalidad de su condena en la cárcel. EL ÚNICO LUGAR PARA UN GENOCIDA ES LA CÁRCEL COMúN”, remarcaron.

En contacto con elDIARIO de la Región, el exdetenido político y actual presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco, Aníbal Ponti, testigo sobreviviente en varias de las causas judiciales realizadas en la región por crímenes de lesa humanidad también sumó su rechazo a la libertad condicional irregular de Mazzoni: “El señor presidente del Tribunal Federal, Juan Manuel Iglesias, no me dio oportunidad de pronunciarme durante mi testimonio durante el proceso a Mazzoni en el cual quise exponer la represión en Chaco y como esta contó para su desarrollo con la participación del Poder Judicial en la persona de Mazzoni y otros funcionarios. Luego se le aplicó una condena que no tiene relación con la gravedad de los delitos que se le comprobaron, y por último se le concedió el privilegio de libertad condicional. Todo esto forma parte de una misma línea de salvaguarda del Poder Judicial con uno de sus miembros. Sepan los jueces Iglesias y Belforte que luego de no haberme permitido declarar este genocida, defendido por ustedes circula por las calles pese a su pasado de genocida por las calles de la ciudad».

Por otra parte, indicó que “el futuro de los juicios, pasa por el juzgamiento de los cómplices civiles y delos grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura y permanecen activos en la actualidad amenazando las conquistas sociales y atacando a los gobiernos populares”.

IMPUNIDAD NUNCA MÁS

Asimismo, la subsecretaria de DD. HH. de la provincia, Nayla Bosch, dialogó con este medio y remarcó: “El Estado provincial chaqueño, mediante la Secretaría de DD. HH. y Géneros, y como querellante en los procesos judiciales de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura continuará su línea histórica de compromiso con el eje de Memoria, Verdad y Justicia enarbolado por organizaciones y sobrevivientes, y asimismo de rechazo absoluto a los pedidos de beneficios por parte de genocidas condenados y cualesquiera tratos especiales”.

En ese sentido, subrayó la oposición del área que integra a las peticiones mencionadas, (las cuales fueron denegadas en el día de ayer por la Justicia). “Nos oponemos a que los genocidas como Mazzoni caminen por las calles como si fueran un chaqueño o chaqueña más. Su lugar es la cárcel común y efectiva. Por ello nuestro oportuno rechazo a esta libertad condicional. Esperamos un compromiso de los tres poderes del Estado con la democracia y los valores republicanos para poder decir Nunca más genocidas caminando en libertad”.