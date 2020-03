Estado presente: seguimiento y contención psicológica a quienes cumplen aislamiento absoluto

Los ministerio de Salud Pública y de Desarrollo Social realizan el monitoreo y control telefónico permanente de las personas que cumplen el aislamiento absoluto de manera preventiva, ya sea porque regresaron del exterior, o son contactos de personas sospechosas de COVID-19.

La tarea es llevada a cabo por la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde disponen de psicólogos sociales encargados de la contención y asistencia de aquellos ciudadanos que se pusieron en contacto a través del 0-800-444-0829.

En el marco de la emergencia sanitaria vigente por el coronavirus, la cartera sanitaria provincial despliega tareas de contención, monitoreo y asistencia a las personas que se encuentran en aislamiento social absoluto tras haber regresado del exterior y que no presentan síntomas de COVID_19.

El dispositivo de control de pacientes asintomáticos se desarrolla a través del aporte de operadores en psicología social que llaman diariamente a las personas que se reportaron voluntariamente al 0-800-444-0289, que manifestaron no tener síntomas y que están cumpliendo el aislamiento social.

“Además de brindar una noción del estado clínico de las personas que están en aislamiento social en sus domicilios, también se realiza un seguimiento del impacto psico-social que ese aislamiento genera en la subjetividad de las personas”, explicó la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública, Carolina Centeno

El trabajo del equipo de seguimiento de los casos de aislamiento absoluto se realiza en conjunto con especialistas del área de Epidemiología. “Mi tarea es guiar al equipo y cuando los operadores encuentran casos que presentan síntomas o tienen dudas sobre la aplicación de los protocolos, o de lo que tiene que ver con cuestiones clínicas o contactos sospechosos, intervengo telefónicamente para ver si ese caso debe ser abordado por el equipo epidemiológico para la toma de muestras o puede seguir bajo un control estricto de llamadas telefónicas”, detalló Centeno.

Por su parte, el sistema de contención y monitoreo de casos de aislamiento absoluto por COVID_19 funciona en el Centro de Gestión del Gobierno de Chaco y cuenta con un numeroso equipo de especialistas del área de Epidemiología donde los médicos realizan posteriormente las llamadas de validación a los pacientes.

El centro de monitoreo de personas aisladas cuenta con jornadas de atención de 8 a 20 y ya lleva controlados a casi mil ciudadanos y ciudadanas de Chaco. “Hoy tenemos unas 915 personas catalogadas como asintomáticas que deben ser controladas cada 24 o 48 horas para ver la evolución de sus aislamientos o la progresión de los síntomas».

«Durante los tres primeros días realizaron un total de 928 seguimientos telefónicos que se hicieron entre el jueves a las 17 y el domingo por la noche”, detalló la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública.