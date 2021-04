“Estamos en proceso de conformarnos como cooperativa”

Después de décadas de trabajo, 10 familias se quedaron sin sustento económico: los trabajadores del supermercado San Martín de Barranqueras perdieron su fuente de trabajo el sábado pasado cuando se dirigieron a su lugar de trabajo y encontraron todo cerrado. Realizaron un acampe y en la conciliación obligatoria con la Dirección de Trabajo decidieron conformarse como cooperativa y recuperar la fuente de trabajo.

“Según los dueños no tienen para pagar y se recuperó la empresa, van a ser una cooperativa, los empleados van a ser los dueños del supermercado y van a tratar de levantarlo para no perder todo”, detalló Roque Schulz, secretario del Centro de Empleados de Comercio.

El sábado, los trabajadores del supermercado San Martín en Barranqueras se dirigieron como todos los días a su lugar de trabajo cuando encontraron todo cerrado. “Nos mandaron un WhatsApp diciéndonos que desde ese momento se iba a mantener cerrado el negocio”, comentó Víctor Acevedo, un trabajador con 15 años de antigüedad a elDIARIO. “Después una abogada nos comunicó que no iba a continuar por problemas económicos, que se cerraba y que íbamos a tener que ir a la Dirección de Trabajo a arreglar nuestros despidos”, agregó.

Roque Schulz sintetizó la situación: “Se encontraron con el supermercado cerrado, habían llevado un montón de cosas de ahí adentro, se hizo una vigilia, se hizo un acuerdo en la Dirección de Trabajo y armaron una cooperativa”. El secretario del Centro de Empleados de Comercio explicó que era la única posibilidad porque “ya no había posibilidad de cobrar lo que se debía”. Por su parte, Victor relató que la situación se agravó en los últimos meses: “No cobramos los sueldos correspondientes a febrero, a marzo, vacaciones, aguinaldo y no tenemos hace dos años ningún tipo de aportes, ni una cobertura social”.

“Cada vez eran más grandes los problemas económicos con los proveedores, con nosotros, con la parte salarial no podían cumplir y se llegó hasta acá sin poder levantar todas las deudas que había”, recordó Víctor. Los dueños del supermercado habían dicho a los trabajadores que venderían los equipamientos para pagar los sueldos, pero inesperadamente cerró el sábado 3 de abril, posterior al Viernes Santo en el que no se trabajaba en el supermercado.

El martes, se realizó una conciliación obligatoria en la Dirección de Trabajo en la que participó la parte empresaria, la parte gremial y los trabajadores. “Consensuamos la creación de una cooperativa porque si bien no tenían recursos y no tenía forma de pagarnos por lo menos que nos deje el negocio para seguir vendiendo lo poco que había y empezar a generar nuestro propio sustento para llevar a nuestra casa”, expresó Víctor.

“Cada vez esto se agudiza más y la crisis esta no espera y cada vez estamos más endeudados”, señaló el trabajador que no percibe sus ingresos hace dos meses y agregó: “Estos dos meses fueron muy duros, hasta que empecemos a tener entrada de dinero a nuestra casa va a faltar mucho”. El miércoles por la noche, después de la conciliación les entregaron a los trabajadores la llave de las instalaciones, pero no pueden abrir al público porque les faltan elementos, que según Víctor se llevaron los dueños.

El trabajador que hace 15 años se desempeñaba en el supermercado precisó que “en el periodo que estuvo cerrado del Jueves Santo al sábado entraron y se llevaron cosas importantes como elementos de la carnicería de la panadería, de la fiambrería, balanza, cortadora de fiambre. Víctor lamentó que esos elementos “hoy no tenemos y no podemos abrir porque nos faltan para atender al público”.

Después de la conciliación obligatoria entre las partes, los dueños entregaron la llave de las instalaciones ubicadas en la avenida San Martín 891 el miércoles por la noche. “Una vez que ellos nos aceptaron la propuesta que le habíamos ofrecido, vinimos con una escribana a constatar todo lo que había. La escribana tomo nota de lo que había y de lo que vio”, explicó Víctor. Los ex empleadores se comprometieron a llevar los elementos para devolverlos “pero hasta ahora no trajeron nada, sin eso no podemos hacer nada y tenemos que pedir quien puede prestarnos eso”.

“Nosotros queremos trabajar, no queremos estar mendigando las cosas que se merece tener el supermercado”, indicó Víctor y expresó la voluntad de las 10 familias en empezar a trabajar cuanto antes. Ayer se iniciaron los trámites acá en la Casa de Gobierno para entregar todos los requisitos para la conformación. “Esto va a llevar un tiempo largo, pero estamos en proceso de conformarnos como cooperativa legalizada”, concluyó el trabajador.