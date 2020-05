Esteban “Bichi” Fuertes criticó a Futbolistas Argentinos Agremiados

Esteban “Bichi” Fuertes, exfutbolista de Colón, habló de la actualidad del fútbol argentino con la suspensión de los descensos por dos años, además fue muy crítico con el gremio de futbolistas (Futbolistas Argentinos Agremiados).

«Sacan los descensos porque piensan en los clubes chicos y los jugadores estimen que no es conveniente; pero, el fútbol argentino siempre se manejó así y ahora hay gente nueva que no entiende nada de fútbol», disparó en una entrevista con Crack Deportivo. «Nunca escucharon a los jugadores y los boludos somos nosotros que todavía seguimos jugando. Si dejamos de jugar esto cambiaría. Con el gremio nunca se hizo nada, usan a los jugadores cuando les conviene, es todo una joda», agregó.

«Los descensos se sacan; pero, no los promedios y Colón está mal, eso es consecuencia de los malos manejos», agregó.

Bichi tuvo un puesto dentro del Sabalero una vez que se retiró, como colaborador, aunque se fue enojado con la dirigencia. «Yo colaboré un mes y medio con Colón, le di una mano y me dijeron que sea colaborador; pero, me fui porque me habían dicho de ser mánager. Me sentí usado y me fui por eso. En el resto no, porque me pidieron que ayude y fui», declaró.

«Había que hacer un cambio y no lo hicieron, por eso el club está así. Cuando son caprichosos los resultados no se ven reflejados en la cancha. Volvería a Colón y siempre está esa posibilidad», añadió.

«EL JUGADOR JUEGA POR LA PLATA»

José Mansur, presidente de Godoy Cruz, explotó contra los futbolistas, quienes, a través de Agremiados y su titular Sergio Marchi, expresaron su oposición a la anulación de los descensos en el fútbol argentino por dos años.

«No van a quedar 4.000 jugadores varados, no hay chance. Cualquier equipo va a tener que sumar puntos igual porque los de 2021 se van a tener en cuenta en 2022. No hay que tratar de victimizar tanto a los jugadores de que no los van a contratar, que se van a quedar sin trabajo… Después el jugador se va por la plata… El jugador juega por la plata, no por el escudito, fue toda la vida igual. Cuando tengan una mejor propuesta se van. Los primeros en querer irse son ellos aunque tengan contrato», expresó en Radio Nihuil.

Además, aseguró que la propuesta la aceptaron todos «salvo River, Boca y Talleres» y que esta situación no va a generar desigualdad: «De esta manera, los clubes pueden acomodar su presupuesto para sostener contrataciones y traer nuevos refuerzos. Entiendo a los jugadores; pero no es tan grave el tema. Estoy convencido que la decisión que tomó la AFA, y que fue apoyada por Godoy Cruz es la correcta y muy acertada».