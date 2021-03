Exigen una reforma judicial y ESI para una justicia efectiva 

Desde la Campaña Justicia por Fabiola indicaron a elDIARIO de la Región que celebraron el cambio de carátula. Sin embargo, remarcaron tres importantes ejes que no se agotan en absoluto en la aprehensión de los autores materiales de este crimen.

Primero, expresaron que es necesario seguir impulsando “una reforma judicial feminista”. “En el caso de que se sentencie a los transfemicidas a reclusión perpetua, se debe mantener que no salgan nunca más de la cárcel, no a los 30 años, eso no es justicia”, expresaron. Y es que esta reforma que viene ganando peso desde el 8M es el pedido por una Justicia con perspectiva de género, que capacite al Poder Judicial, que haga sanciones ejemplares y, por sobre todo, que haga una escucha atenta y respetuosa a las víctimas, con un acompañamiento previo, durante el proceso judicial y posterior, además de pensar en una reparación de daños.

Más allá del accionar legal de la Secretaría, también remarcaron la propia creación de la Campaña, como un espacio primeramente de contención, donde se encontraron amistades y la comunidad disidente sexual chaqueña bajo una misma bandera: “estamos en peligro, queremos vivir libres y sin miedo”. Esto generó un acompañamiento y una repercusión pública que también aportó a la memoria de Fabiola y de todas las víctimas del “patriarcado”, indicaron.

Tal es así que el círculo federal de candomberas, movimiento al que pertenecía Fabiola, hicieron toques en su nombre ayer (y aprovechando el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans) en ciudades de Córdoba, Jujuy, Salta, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes. En Chaco será hoy en la plaza central de Resistencia, a las 21, en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Mitre).

Por último, exigieron una Educación Sexual Integral “que nos tenga en cuenta para diseñar contenidos y enseñar ¿Cómo se están criando personas para que alguien de 19 años sea transfemicida? Porque son hijos jóvenes y sanos del patriarcado. Yo no le quiero tener miedo a pibes de 19 años ¿Qué nos queda sino?”, señalaron. Manifestaron que hay una necesidad “de una educación que prevenga crímenes futuros para que realmente se haga justicia y podamos vivir”.