“Exigimos una solución de fondo a la  cuestión salarial y laboral en Cultura”

Con una breve crónica, González expresó a este matutino como viene llevándose a cabo este reclamo salarial, el cual viene de larga data, pero que en lo que refiere a este año inició de forma ininterrumpida el 13 de agosto, “hemos iniciado el paro ya el 22 de julio, con una mesa conciliatoria de por medio, pero a partir del 13 de agosto iniciamos la medida de forma ininterrumpida con permanencia tanto en la Casa de las Culturas como en la sede central que se ubica en la calle Arturo Illia.

Desde hoy extendemos el paro por 14 días más, ya que en asamblea hemos decidido continuar con la medida debido a que la única propuesta que acercó la patronal para poder destrabar este conflicto es insuficiente”.

LA PROPUESTA

Con respecto a la única propuesta barajada por el gobierno provincial, González detalló, “la misma no aborda respuestas claras y sobre todo formales con respecto a los dos puntos que vienen siendo el eje del conflicto, es decir el pago de bonificaciones de nuestros 61 compañeros que han pasado a planta el año pasado, siendo que el resto del personal de planta ya está percibiendo.

Y en cuanto al segundo punto, se trata del aumento salarial de más de 198 compañeros y compañeras precarizados. Es por esto que venimos en estado de asamblea permanente para definir no solo la continuidad de las medidas, sino también como se dan los marcos de dialogo entre la gestión del Instituto de Cultura con Mariela Quiroz a la cabeza”.

PLAN DE LUCHA

“Desde ATE hemos mantenido siempre abiertos los canales de dialogo y nos han convocado para pensar medidas estratégicas y resolutivas de este conflicto, lo cual se vio reflejado en las mesas de trabajo que se han realizado a lo largo de todo este año, celebrándose algunas de éstas previo al inicio de la pandemia. Lo cual también vino aparejado de que cada trabajador disponga de sus recursos para realizar trabajos desde el hogar y sin que la patronal respete una franja horaria laboral, por lo que hemos estado sosteniendo todo este tiempo las políticas culturales del Instituto que se han dado de manera virtual y en las redes. Pero más allá de esto, la realidad es que nuestros compañeros no pueden llegar a fin de mes, no pueden alimentar a sus familias, no pueden costear un alquiler o los servicios básicos; siendo un gran grupo de trabajadores los que venimos trabajando en negro hace años (algunos hacen más de 10)”, sostuvo.

“QUE SE RECONOZCA

NUESTRO TRABAJO”

A su vez, la delegada aclaró que esta cuestión viene viviéndose desde hace varias gestiones en el Instituto de Cultura, pero que el año pasado el gobernador y la titular, Mariela Quiros se comprometieron a “abordar el punto neurálgico de la cuestión que refiere a lo salarial, lo cual nos ha obligado a los trabajadores a organizarnos, a mantener medidas de fuerza y sobre visibilizarlo”.

Solicitamos que se mejoren nuestros sueldos, cobrando salarios que sean equivalentes a la canasta básica, que se nos reconozca como trabajadores de Cultura, pero sobre todo que se reconozca nuestra labor, las cuales son fundamentales para las políticas culturales de la provincia. Tenemos la esperanza de que se nos vuelva a presentar una propuesta oficial, pero que estas tengan la verdadera intención de mejorar la situación de todos y todas los que trabajamos en Cultura.

Llamamos al Ejecutivo a resolver estas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que en este mes se trata el presupuesto provincial, por lo que nos parece importantísimo que se respete lo asignado a Cultura y que de una vez por todas se resuelva de fondo esta cuestión que tiene que ver con lo salarial, pero también con las cuestiones laborales”, enfatizó González.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA

Además, González remarcó que la actual gestión realiza practicas desleales mediante la manipulación de información falsa, la cual tiene como objetivo generar conflicto entre los trabajadores y ensuciar la imagen de aquellos que lideran las medidas de fuerza y el plan de lucha.

“Agradecemos a todos los movimientos, organizaciones y sectores estatales que se han estado solidarizando con la nuestra lucha y convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de cultura al frente de lucha porque entendemos que la única salida es la organización y la unidad de la clase trabajadora”, finalizó.

COMUNICADO: Crónica de la precarización laboral de les trabajadores del Instituto de Cultura Chaco

Desde inicio de este 2020 les trabajadores del Instituto de Cultura del Chaco han dialogado, a través el cuerpo de delegados y delegadas de ATE, con el directorio que asumió el 10 de Diciembre del año pasado.

Se han armado mesas técnicas de las que lamentablemente no se ha avanzado en resultados tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, objeto de las mismas.

El día 22 de Julio del corriente año a poco de iniciar el Paro en el sector, se frena por una conciliación obligatoria interpuesta por el Ministerio de Trabajo hasta el 12 de agosto, fecha que se da por caída las negociaciones, ante la ausencia de representantes de Hacienda y por considerar insuficiente la propuesta llevada a la mesa por Mariela Quirós, dado que no resolvía ninguno de los puntos motivo del conflicto.

Es así que hasta el día de hoy 10 de Septiembre no se ha obtenido respuestas favorables a un salario digno para todxs lxs trabajadorxs del ICCH. Los puntos de reclamos son:

Bonificaciones para les 61 trabajadorxs que pasaron a planta y perciben 13000 de bolsillo.

Aumento salarial en relación a la canasta básica para el personal temporal, cualquiera sea se modalidad de contratación, quienes cobran de bolsillo entre $7500 y $14000, después del día 10 de cada mes.

Continuamos de Paro porque no podemos sostener la economía de nuestros hogares.

Luego de sostener un reclamo histórico el conjunto de trabajadores organizades en permanencia pacífica vemos altamente vulnerados nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras aún más en este contexto de pandemia. Y entendemos que la situación no es fácil para nadie, menos para las clases populares donde nos encontramos inmersos les trabajadores del Estado.

Cultura Son Los Trabajadores.