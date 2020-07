Exitoso lanzamiento de la misión Marte 2020 rumbo al planeta rojo

Conflictuada por enfrentamientos, pobreza y plagas la humanidad persiste en el intento de encarar empresas difíciles y de largo aliento. La Agencia Espacial de los Estados Unidos (NASA) lanzó esta mañana la misión Perseverance Rover, que llevará a Marte un «rover» -un robot móvil, con el tamaño de un automóvil- destinado a buscar vida en el planeta, informó este jueves la agencia espacial de Estados Unidos.La vida destruye la vida en la Tierra, pero está buscando restos de vida en Marte para efectuar su llegada al planeta rojo en el futuro.

El rover «Mars 2020 Perseverance», impulsado por un cohete United Launch Alliance Atlas V 541, despegó con éxito a las 8.50 de Argentina desde del Centro de Lanzamiento la Fuerza Aérea estadounidense en Cabo Cañaveral, en el Estado de Florida, informó la NASA.

La etapa superior Centaur del ULA Atlas V colocó inicialmente la nave espacial Mars 2020 en una órbita de estacionamiento alrededor de la Tierra. El motor disparó por segunda vez y la nave espacial se separó del Centauro como se esperaba. Los datos de navegación indican que la nave espacial está perfectamente en camino a Marte.

Mars 2020 envió su primera señal a los controladores de tierra a través de la Red de Espacio Profundo de la NASA a las 9:15 a.m.EDT (6:15 a.m. PDT). Sin embargo, la telemetría (datos más detallados de naves espaciales) aún no se había adquirido en ese momento. Alrededor de las 11:30 a.m.EDT (8:30 a.m. PDT), las estaciones terrestres de la NASA recibieron una señal con telemetría de Marte 2020. Los datos indican que la nave espacial había entrado en un estado conocido como modo seguro, probablemente porque una parte de la nave espacial estaba un poco más fría de lo esperado mientras Marte 2020 estaba a la sombra de la Tierra. Todas las temperaturas son ahora nominales y la nave espacial está fuera de la sombra de la Tierra.

Cuando una nave espacial entra en modo seguro, todos los sistemas, excepto los esenciales, se apagan hasta que recibe nuevos comandos del control de la misión. Un lanzamiento interplanetario es rápido y dinámico, por lo que una nave espacial está diseñada para ponerse en modo seguro si su computadora a bordo percibe que las condiciones no están dentro de sus parámetros preestablecidos. En este momento, la misión Mars 2020 está completando una evaluación de salud completa en la nave espacial y está trabajando para devolver la nave espacial a una configuración nominal para su viaje a Marte.

La misión tiene previsto descender sobre la superficie del «planeta rojo» el 18 de febrero de 2021. Una vez allí, el rover -que pesa alrededor de una tonelada, mide 3 metros de largo y 2,2 de alto- permanecerá un año marciano (dos terrestres) explorando Marte.

Esta misión será la primera que la NASA realiza para buscar «firmas biológicas» en Marte desde la misión Viking que lanzó en la década del ´70.A poco de despegar, ya se podían ver las transmisiones del Atlas desde el espacio y que mostraban imágenes perfectas y claras de la Tierra.

«Esta es la primera vez en la historia en la que estamos yendo a Marte con la misión explícita de encontrar vida en otro mundo, la vida antigua en Marte», dijo ayer Jim Bridenstine, administrador de la NASA.

“Noto el sonido retumbante y profundo en mi pecho cuando se lanza el cohete”, escribió en su cuenta de Twitter la doctora Mae Jemison, la primera mujer afrodescendiente en viajar al espacio en 1992, mientras observaba el lanzamiento de la nave. Jemison fue una de las anfitrionas de la transmisión que siguió en vivo el lanzamiento de la nave.Esta es la primera vez en la historia en la que estamos yendo a Marte con la misión explícita de encontrar vida en otro mundo”

Jasmin Moghbeli, otra de las astronautas que participó como anfitriona del lanzamiento, explicó que el Perseverance lleva una placa de aluminio pegada en la que se honra el esfuerzo que el personal de salud está haciendo en todo el mundo para combatir el coronavirus.»¡El nombre Perseverance es tan apropiado! En caso de que te lo hayas perdido, esta placa de aluminio está unida a @NASAPersevere para conmemorar el impacto de la pandemia de COVID-19 y rendir homenaje a la perseverancia de los trabajadores de la salud en todo el mundo. ¡Gracias por todo lo que hacen!», escribió la astronauta en su cuenta de Twitter junto con una imagen de la Vara de Esculapio, símbolo de la medicina, debajo del mundo.

El objetivo del Perseverance es recolectar muestras de roca y tierra, las cuales serán almacenadas en tubos para que en el futuro puedan ser trasladas a la Tierra por otra misión.

Con esta misión, la NASA busca estudiar la geología de Marte para que en futuras incursiones se pueda producir oxígeno a partir del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera del planeta. El Perseverance recorrerá el llamado cráter Jezero, que mide unos 49 kilómetros de diámetro y está ubicado al norte del ecuador del planeta.

El Perseverance lleva también el Ingenuity, un pequeño helicóptero del tamaño de un dron y que pesa apenas 1,8 kilos, con el que la NASA intentará concretar el primer vuelo propulsado en Marte.Según informó la NASA, las posibilidades de que una nave llegue a Marte ocurren cada 26 meses, con lo cual, de no haber lanzado el Perseverance este jueves 30, recién podrían volver a intentarlo en septiembre de 2022.

A las 8.50 comienza la cuenta regresiva al cabo de la cual las turbinas se encienden y el Atlas levanta vuelo a velocidad supersónica.

En casi nada el monumental cohete se vuelve un minisculo rayón contra el plano celeste del cielo, impulsado por una corona incandescente de plasma, con un motor que quema queroseno y oxígeno líquido en dos fases para vencer la gravedad terrestre y alcanzar el espacio a nivel orbital.