EDICTO

Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 7 de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, sito en López y Planes N° 157 de esta ciudad, a cargo de la Sra. Jueza MARIA CELESTE ROMERO, en los autos caratulados: «MONTIEL ALEGRE, YAMILA SOFIA S/ MEDIDA CAUTELAR», Expte. N° 6618/2025-1-M, cita y emplaza al Sr. FERNANDEZ MATIAS GABRIEL DNI N° 39.315.691, a fin de que dentro del término de CINCO (5) días, que se computarán a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho ante este Juzgado, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que lo represente, publicándose el presente por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación del último domicilio del demandado.-

Resistencia, 11 de Mayo de 2026.-

Rocio Antonina Victtorello Longoni SECRETARIA Juzgado de Niñez, Adolescencia

y Familia N° 7

Vto. 13-14/05

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