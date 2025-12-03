Edictos y Convocatorias
EDICTO

La Dra. PARMETLER, LAURA, Juez del JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA N°6, Secretaría actuante, sito en FRENCH N°166, Planta Baja, ciudad, en autos caratulados: «VELOZO, ALEXIS S/TUTELA», EXPTE. N°3012/25, cita por TRES (3) días en el Boletín Oficial (Art. 2340. C.C.C), y en un diario local (Art. 702 C.P.C.C.) citando y emplazando a AMALIA INES VELOZO DNI N°26.984.642, para que en el término de cinco (5) días de notificada, fecha que se contará a partir de la última publicación, comparezca ante este Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°6, sito en calle French N°166, Planta Baja, a estar a derecho, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que la represente. NOT. Fdo. electrónicamente, Dra. Romero, María Celeste, Juez Subrogante. En Resistencia, 20 de noviembre de 2025-Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°6-Primera Circunscripción Judicial-French N°166-Planta Baja-Resistencia-Chaco. El presente documento fue firmado electrónicamente: AYALA, DANIELA GISELA, DNI: 31786862-SECRETARIO/A PRIMERA INSTANCIA.

