EXPTE. N°6658/2025-1-C

EDICTO

La Dra. ANA MARIELA KASSOR, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la SEGUNDA Nominación de la Ciudad de Resistencia, con Secretaría a cargo de la Dra. ANDREA SILVINA CÁCERES; sito en Avenida Laprida N°33 – Torre ‘I’ piso ‘2°’ de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco; CITA Y EMPLAZA a CARLOS ALBERTO AMICARELLI – DNI N°16.974.059 para que en el término de CINCO (5) DÍAS contados desde la publicación del presente que se realizará por DOS (2) DÍAS; comparezca a tomar intervención en los autos caratulados «PRIETO MARTINEZ, SAGRARIO JOSEFA C/ AMICARELLI, CARLOS ALBERTO S/ DESALOJO» EXPEDIENTE N°6658/2025-1-C del registro del Tribunal; bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial de Ausentes para que los represente. Resistencia, 13 de Febrero de 2026.- Andrea Silvina Caceres-SECRETARIA Juzgado Civil y Comercial N°2.

Vto. 14-15/02

