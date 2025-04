EDICTO

Dr. RAFAEL MARTIN TROTTI Juez del Juzgado Civil y Comercial No 20 sito en Av. Laprida N° 33- Torre II – Piso 2 de esta ciudad, CITA por 1 (un) día a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la Sra. Benita Guillen DNI No 2.975.056 fallecida el 02/11/2023 y del Sr. Raúl Antonio Martínez DNI No 7.447.451 fallecido el 30/03/2012 en esta ciudad, para que dentro de los 30 (treinta) días posteriores a tal publicación, comparezcan por sí o por apoderado a hacer valer sus derechos en relación a los bienes relictos, en los autos caratulados: «GUILLEN, BENITA Y MARTINEZ, RAUL ANTONIO S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO» Expte. No 10184/24 bajo apercibimiento de ley. Fdo: Rafael Martin Trotti – Juez – Juzgado Civil y Comercial No 20 Resistencia (Chaco), 07 de Octubre de del 2024. JULIETA MELISA RIOS – SECRETARIA – JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 20

Vto. 2/04

