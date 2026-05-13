EDICTO

Dr. Adrián Fernando Alberto Farias, Juez Subrogante del Juzgado Civil y Comercial N°6, de la ciudad de Resistencia (Chaco), sito en AV PARAGUAY 449 – PB, Secretaria a cargo de la Dra. Karina Alejandra Carossini, cita por un (1) día, a herederos y acreedores del Sr. Julián Andrés Rey Moreno D.N.I. N° 28.284.750, EMPLAZÁNDOLOS para que dentro de treinta (30) días posteriores a la última publicación, comparezcan a hacer valer sus derechos sobre los bienes dejados por el causante, bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados: «REY MORENO, JULIAN ANDRES S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO» Expte. No 2974/26. Resistencia 07 de mayo de 2.026.-



Karina Alejandra Carossini Abogada-Secretaria

Juzg. Civil y Comercial N°6

Resistencia

Vto. 13/05

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