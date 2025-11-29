EDICTO

Dr. OSCAR R. LOTERO, Juez del Juzgado de Paz Letrado N°1, Secretaría No 1, sito en calle Brown No 249, 1o Piso de esta ciudad de Resistencia, cita por un (1) día en un diario local y en el Boletín Oficial y emplaza por el término de un (1) mes posterior a la publicación, a herederos y acreedores que se crean con derecho al haber hereditario del causante OSVALDO PASSI PEREZ, 7.900.198, implicando dicha citación para los herederos, intimación para aceptar o repudiar la herencia, bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados: «PASSI PEREZ, OSVALDO S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO», EXPTE. No 4789/2025-1-P. Resistencia, 27 de noviembre de 2025.

