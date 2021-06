Familiares‌ ‌de‌ ‌Lagos‌ ‌marcharon‌ ‌y‌ ‌denunciaron‌ ‌amenazas‌ ‌

Familiares de Josué Lagos marcharon ayer por la mañana junto a integrantes de organizaciones indígenas, sociales y políticas para exigir justicia por el joven qom asesinado presuntamente con un arma reglamentaria en una intervención policial el sábado en el barrio Los Silos, en San Martín. Su familia responsabiliza a la fuerza de seguridad y denuncian que tanto ellos como los testigos del hecho son víctimas de amenazas.

Cristian, el hermano del joven de 23 años, y la tía, Mabel, encabezaron la movilización que recorrió la plaza, hizo su primera parada en la Legislatura, donde fueron recibidos por el presidente del interbloque Frente Chaqueño (ver columna); continuó en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Mitre, frente a Casa de Gobierno, y llegó hasta la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en Mitre 171, allí presentaron la denuncia por amenazas y pidieron protección para los testigos y la familia que vive en San Martín.

“Pedimos que se haga Justicia por mi hermano. A mi hermano me lo quitaron y no me lo van a devolver más”, expresó Cristian durante la movilización y apuntó contra la Policía: “Ellos tenían que detener a los que estaban provocando, pero salieron todos a disparar”.

“No quiero que quede impune, quiero que se esclarezca y que aquel que mató reciba su castigo. Y no fue cualquiera el que mató, fue un policía que lo está pagando el Gobierno. Entonces, pedimos que el Gobierno también se haga cargo”, reclamó.

Las protestas en pedido de Justicia por Lagos y contra “la discriminación y persecución a los pueblos originarios” fueron replicadas por las comunidades y movimientos sociales en San Martín y en Sáenz Peña, entre otras localidades, donde se realizaron movilizaciones y cortes de rutas.

Otra movilización se espera para hoy, en diferentes provincias del país, convocada por la organización “Jóvenes de pie”. En Chaco la convocatoria es a las 9, en la plaza España también junto a los familiares de Josué, para marchar hacia Casa de Gobierno, “garantizando el distanciamiento y los cuidados correspondientes”.

En Resistencia, la marcha finalizó en la Secretaría de Derechos Humanos, hasta donde llegaron los familiares de Lagos para denunciar las amenazas que recibieron ayer durante las protestas parte de la familia que reside en San Martín y testigos del hecho. “Vinimos a pedir que resguarden a testigos y familiares. No queremos más muertos en San Martín”, expresó la tía del joven asesinado.

LA INVESTIGACIÓN

Cabe señalar que la investigación por el hecho, por el que cinco agentes de la Policía de Chaco están detenidos, es llevada a cabo por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña ante el rechazo de la familia de la víctima de que el proceso se realice en la Fiscalía de Investigaciones de San Martín. En paralelo y también con consentimiento de familiares directos, la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en los autos caratulados “fiscalía de derechos humanos s/ inicia actuaciones por homicidio”. Asimismo, el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) se constituyó como querellante, siendo su vicepresidente, Egidio García, quien lo hará en representación del organismo. La calificación legal fundamentada por el Comité es la de “homicidio doblemente calificado por ser cometido por odio racial y por un integrante de las fuerzas de seguridad”.

“La violencia y la discriminación por parte de la Policía hacia las comunidades indígenas se reiteran una y otra vez en Chaco, como forma de criminalizar la protesta social. Cabe recordar los hechos sucedidos durante el 2020 en el barrio Bandera Argentina de la ciudad de Fontana, el ataque contra la comunidad wichí y la Guardia Ambiental Washek y los sucesos en el barrio Toba de Resistencia. Son necesarias reformas de fondo de las políticas de seguridad de la provincia”, expresaron desde el comité.

Sobre el avance de la causa, se supo hasta ahora que los agentes detenidos, todos pertenecientes a la comisaría de San Martín y que al momento de los hechos prestaban servicio, declararon sobre los hechos y aún resta conocer el resultado de los estudios de dermotest.

En tanto, se esperan las conclusiones de la autopista del cuerpo de Lagos, a cargo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Resistencia.