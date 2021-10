Familiares de Marilú Robledo exigen justicia por el femicidio

Organizaciones feministas, familiares, amigos y allegados, marcharon ayer en Resistencia para pedir justicia por Marilú Robledo, víctima de femicidio. “Estamos acá porque todos los organismos del Estado le han fallado. Exigimos que funcionen, cajonean las denuncias. Esa persona estaba condenada, tenía una pulsera electrónica. No me das más el cuerpo, pero hago el esfuerzo para seguir luchando” dijo el padre de Marilú durante la movilización.

La joven de 27 años y madre de tres pequeños había denunciado 24 veces desde 2014 a su agresor, Héctor Daniel Gutiérrez, que se suicidó luego de obligar a los hijos de la víctima a ver el asesinato de su propia madre, según relató el padre de Marilú. Su pareja, Lucas Daniel Cáceres, terminó gravemente herido durante el ataque de Héctor, y actualmente se encuentra internado en el hospital Perrando en coma inducido.

“Nos movilizamos acompañando a la familia de Marilú y la familia de Lucas en el pedido de justicia. Ya no por Marilú porque lamentablemente ya no se encuentra con nosotras sino por los hijos de Marilú, tenía tres hijos pequeños y la familia lo que busca es que el Estado pueda proveerle las condiciones necesarias para que ellos de ahora en más puedan tener una vida digna” dijo la coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala), Paula Ojeda, en comunicación con elDiario de La Región, quienes desde la organización se encuentran acompañando a la familia.

Según el padre de Marilú, la joven “vivía para sus hijos, estaba terminando la secundaria y aprendía braille para enseñarle a uno de sus hijos que es ciego”. En cuanto al gran apoyo que recibió de parte de las organizaciones, señaló: “agradezco el acompañamiento, estamos quebrados todos”.

Paula Ojeda además agrego que también marcharon “para que haya una investigación y para que se destituya a todos los funcionarios y funcionarias, a todos los policías y personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que no cumplieron con su deber ni realizaron bien su deber y que hoy en día esto se traduce a que Marilú es una nueva víctima de femicidio” manifestó a este matutino.

Sus familiares encabezaron la movilización desde Vélez Sarfield y 9 de Julio, hasta el Superior Tribunal de Justicia y luego se dirigieron hasta Casa de Gobierno donde tuvieron una reunión con la vicegobernadora de la provincia, Analía Rach Quiroga.

En la reunión estuvieron presentes Mumala, integrantes del colectivo Ni Una Menos, familiares de Marilú Elizabeth Robledo y de su pareja Lucas Daniel Cáceres, donde se les expresó una serie de demandas tendientes a garantizar justicia.

Según comenta Ojeda, de esa reunión tuvieron el compromiso por parte de la vicegobernadora, en primer lugar “que los chicos y la familia tengan una contención desde el Estado, que se les pueda otorgar una vivienda, acompañamiento psicológico, alimento, vestimentas, distintas cosas que hacen a la vida digna de una persona”. En segundo lugar, obtuvieron el compromiso desde el Estado a que se abran estas investigaciones para dar con los culpables de la muerte de Marilú, “porque no solamente estamos hablando de que el culpable es el femicida, sino que el culpable es el Estado y la justicia, las fuerzas de seguridad que no supieron como accionar y que no estuvieron accionando para que ella pueda salvar su vida” sostuvo la coordinadora de Mumala.

“Como movimiento feminista vamos a hacer un seguimiento de cómo se viene cumpliendo o no con el acta de compromiso que fue firmada por el Estado para con la familia. En caso de que no sea cumplido nosotras volvemos a salir con la familia, volveremos a salir con nuestras compañeras y compañeros por Marilú” sostuvo Ojeda.

Participaron de la movilización organizaciones como Mujeres Clasistas Combativas (MCC), Cuba MTR, Corrientes Sindical Jorge Weiss, PRML, Jóvenes de Pie, Barrios de Pie, Mumala, La Poderosa, Ni Una Menos y más.