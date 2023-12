Farmacias chaqueñas se se suman al rechazo del DNU y bajan sus persianas este viernes

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentará hoy un recurso de amparo ante la justicia para frenar la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno de Javier Milei por considerar que “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” y “pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”. La presentación, según precisó el presidente de la entidad, Ricardo Pesenti, será acompañada por una concentración frente al Palacio de Tribunales, en el centro porteño, en tanto las farmacias cerrarán sus persianas durante una hora, a partir del mediodía. La presentación de la medida de amparo tendrá lugar hoy a las 13, acompañada de una concentración frente al Palacio de Tribunales, en el barrio porteño de San Nicolás, junto al cese de actividades en farmacias a lo largo del país.

En Chaco, el Colegio de Farmacéuticos acompañará la medida nacional y las farmacias que sean parte de la entidad cesarán sus actividades entre las 12 y las 13. “Compartimos el pedido de la COFA de adherir a las farmacias a la medida”, expresó la presidenta de la entidad en la provincia, María Inés Arévalo. Aclaró además que la medida será sólo en las farmacias que integran el Colegio de Farmacéuticos.

Arévalo marcó la importancia de defender el rol de los farmacéuticos en el acceso a la salud. “Un farmacéutico garantiza que el medicamento que la persona consume tiene un origen verificado, que está conservado en condiciones adecuadas y va a tener un destino adecuado”, resaltó, al asegurar que con las medidas dispuestas en el DNU se deja al descubierto “cuestiones que tienen que ver con la procedencia y la seguridad del medicamento”.

Sin embargo, los comercios que forman parte de la Cámara de Farmacias de Chaco, no manifestaron adhesión a la medida, pero expresaron su preocupación por el DNU. A través de un comunicado de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), sostienen que las medidas nacionales “ponen en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente, la integridad de la profesión farmacéutica”. Aseguran que el decreto promueve “un modelo probadamente desacertado al intentar desregular y desprofesionalizar la función de la farmacia”.

Marcan la defensa del “rol de la farmacia como garante esencial de la salud” y alertan que dejar abierta la comercialización e implementar desregularizaciones, “abre camino a las más penosas adicciones”. En tanto, informan que continúan estudiando en profundidad los alcances del DNU, “a los fines de trazar un plan de acción consistente con nuestros objetivos institucionales, defender la Farmacia Argentina y la accesibilidad de la población al medicamento”.

POSICIÓN DE LAS DROGUERÍAS

Por otra parte, la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), que nuclea a las droguerías integrales de la Argentina, hizo hincapié en su rol dentro de la cadena comercial del medicamento. “No es interés ni función de la droguería recibir recetas, como surge del DNU 70/2023”, aclararon.

Explicaron que las droguerías son establecimientos dedicados a la distribución de medicamentos y que las farmacias tienen la función de “poner en acceso de quien lo necesita, mediante la presencia del farmacéutico, que es el especialista en salud más accesible y de mayor contacto con la población”. Aseguraron que el mercado farmacéutico en Argentina tiene un “ordenamiento sólido y funcional” que lo ha colocado en el liderazgo en la región. “La cadena laboratorio-droguería-farmacia es una secuencia de trabajo y responsabilidades que ha sabido demostrar su histórica eficiencia en nuestro país”, ponderaron.

DETALLES DE LAS MODIFICACIONES

El DNU 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la exigencia de que «los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas». También deja afuera el texto que especificaba que «los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio», indicó la COFA.

A su vez, la medida dictada por el Gobierno deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que «la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal».

Además, advirtió que, con estas medidas, “los medicamentos no van a bajar de precio, porque el precio lo fijan los laboratorios, no las farmacias”, pero “lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles sanitarios sobre los medicamentos”. “Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado”, destacó. (Fuente: agencia Foco)

