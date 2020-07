Fase por fase: el “Plan Desescalada, hacia una nueva normalidad”   

El gobernador Jorge Capitanich presentó ayer, junto a intendentes, el “Plan Desescalada, hacia una nueva normalidad”, en el que anunció las medidas que comenzarán a regir en la provincia del Chaco desde el 25 a la hora cero. La reapertura de actividades se realizará de manera gradual y escalonada, siempre considerando primero la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos. «El éxito de esta etapa depende de poder cumplir con los objetivos propuestos, y eso tenemos que lograrlo entre todos, porque cuanto más unidos estemos, más rápido y mejor saldremos», dijo el gobernador.Capitanich aseguró que mediante el Plan Desescalar, “estamos incorporando un GPS hacia la normalidad, paso a paso. Una hoja de ruta que nos servirá como guía para salir de esta situación Implica una responsabilidad que debe ejecutarse de manera gradual, progresiva, sistemática y prudentemente”.

PASEOS

Los paseos de niños, niñas y adolescentes se permitirán gradualmente. En la fase 1 podrán pasear de 16 a 19 y acompañados por un adulto. La misma modalidad continuará en la fase 2, cuando además podrán salir a pasear las y los adultos, los fines de semanas y feriados de 8 a 15. En estas dos fases no se puede realizar actividades que impliquen concentración de personas y/o contacto físico. En la fase 3 la modalidad será igual para niños; se agregan los miércoles y viernes para adultos. Cada municipio determinará y habilitará el protocolo, formas y lugares de ejecución de la actividad.

REUNIONES Y EVENTOS SOCIALES

Las reuniones y eventos sociales no están permitidos en la fase 1. En la fase 2, se permitirán reuniones, eventos sociales, celebraciones públicas y/o privadas de cualquier índole incluyendo las de carácter familiar, con no más de 10 personas, en horarios diurnos hasta las 18. En la fase 3 las reuniones estarán permitidas hasta las 20 y la cantidad de personas dependerá de la superficie del salón o establecimiento en que se desarrolla la actividad.

En ambos casos será obligatorio el uso de la plataforma de permisos de circulación por turnos a fin de regular la movilidad interna.

DEPORTES

Para la realización de actividades deportivas y artísticas cada municipio determinará y habilitará el protocolo, formas y lugares de ejecución de la actividad. En la fase 1 estarán habilitadas actividades deportivas y artísticas de entrenamiento individual y al aire libre, de 8 a 20 horas y respetando una distancia de dos metros. Cada municipio determinará y habilitará su protocolo correspondiente, formas y lugares de ejecución de la actividad. No será obligatorio el uso de barbijo durante la actividad física. En la fase 2 no habrá modificaciones.

En la fase 3 se permitirá el desarrollo de deportes y actividades grupales que no impliquen concentración de personas y/o contacto físico en su desarrollo tanto en ámbitos cubiertos, cerrados o al aire libre hasta las 20. Los elementos a utilizar para entrenamiento deben ser de uso individual o único, se deberá programar turnos de entrenamiento, no es obligatorio el uso de mascarilla o barbijo durante realización de la actividad física.

GIMNASIOS

En la fase 1 los gimnasios estarán habilitados para personas que lo requieran por recomendación médica, respetando el protocolo establecido por cada municipio; el uso será de 9 a 18 y el desarrollo y entrenamiento de cada actividad será individual. En la fase 2 los gimnasios podrán abrir al público, de 9 a 18, respetando los protocolos previamente establecidos y en la fase 3 lo podrán el horario serán de 8 a 20. Estarán habilitados para personas que lo requieran por recomendación médica, de 9 a 18 horas. El desarrollo de actividades será individual, y cada municipio determinará su protocolo, formas y lugares de ejecución de la actividad.

RESTAURANTES Y BARES

En las fases 1 los restaurantes y bares permanecerán habilitados únicamente para entregas y repartos a domicilio (delivery). En la fase 2 Se permitirá la permanencia de personas, en grupos reducidos, con limitación de capacidad, únicamente al aire libre y con sistema de turnos. En la fase 3 se permitirá la permanencia de personas, en grupos reducidos, con limitación de capacidad y reserva previa.

LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

A partir de la fase 1 (y en las fases 2 y 3) los locales y establecimientos comerciales funcionarán por horarios según grupos. Las personas pertenecientes a grupos de riesgo serán atendidas de 8 a 9 de la mañana. Quienes no estén en grupos de riesgo podrán asistir de 10 a 20, solicitando su turno mediante sistema.

Peluquerías, barberías y afines Durante las 3 fases las peluquerías, barberías y afines estarán habilitadas únicamente con sistema de turnos, de 8 a 20.

Fletes, Taxi Fletes Y Servicios De Mudanza

En la fase 1 el servicio de fletes, taxi fletes y servicios de mudanza podrá funcionar de 10 a 18 y de lunes a viernes, sólo podrán realizar traslados dentro de la localidad de domicilio real del responsable del servicio. Es decir, que no se podrán trasladar entre distintas jurisdicciones. En la fase 2 también lo podrán hacer los sábados. En la fase 3 se permitirán traslados entre las distintas localidades, aunque las autoridades podrán restringir la movilidad o de zonas críticas.

IGLESIAS, CULTOS Y SALONES DE EJERCICIO ESPIRITUAL

Estarán habilitados en fase 1 de 8 a 18, mediante protocolos que aseguren el distanciamiento social dentro del salón. Además, habrá asignación de turnos para entrar. La oración estará habilitada únicamente en forma individual. En la fase 2 los eventos religiosos, celebración de matrimonios y bautismos con asignación de turnos y protocolos que aseguren el distanciamiento de 8 a 18 y en la fase 3 será hasta las 20.

SERVICIOS FÚNEBRES

Los servicios fúnebres se habilitarán de forma gradual. En la Fase 1, sólo se podrá ocupar el 50% de la superficie del lugar; podrán efectuarse únicamente con acompañamiento de familiares y no podrán extenderse más de una hora. En fase 2, continuará la modalidad de acompañamiento únicamente por parte de familiares; y no podrá extenderse más de dos horas. Sólo se podrá ocupar el 50% de la superficie del lugar. En fase 3, los servicios fúnebres no podrán extenderse más de dos horas y la cantidad de asistentes dependerá de la superficie del salón, debiendo garantizarse el distanciamiento de dos metros entre personas.

AGENCIAS DE TURISMO

En la fase 1, las agencias de turismo estarán habilitadas para ventas y reservas en los horarios de 8 a 16. En el caso de los establecimientos rurales, o de turismo rural o actividades de turismo en general, estarán habilitados sólo los fines de semana, con asignación de turnos.

En la fase 2, las agencias de turismo estarán habilitadas de lunes a sábados, de 8 a 18 horas. En el caso de los establecimientos rurales, o de turismo rural o actividades de turismo en general, estarán habilitadas los días martes, jueves, fines de semana y feriados, con asignación de turnos.

En la fase 3, estarán habilitadas de lunes a sábados de 8 a 18 horas y a los establecimientos rurales,/turismo rural y actividades de turismo en general, se les permitirá hacerlo con sistema de turnos.

HOTELES, MOTELES, ALOJAMIENTOS Y RESIDENCIALES

En la fase 1 estarán habilitados hoteles, moteles y alojamientos residenciales únicamente para personal de la salud afectados a la emergencia o pasajeros en tránsito que se encuentren en el Plan vuelta y regreso a casa. Cabe señalar que no está permitido el uso de espacios comunes. En la fase 2, estos espacios (hoteles, moteles, alojamientos residenciales) podrán alojar a cualquier persona. La capacidad de alojamiento permitida en esta fase es hasta el 50% pero continúa suspendido el uso de espacios comunes. En fase 3, en hoteles moteles, alojamientos residenciales, no está permitido el uso de espacios comunes.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES LIBERALES

En fase 1, los servicios y actividades profesionales liberales estarán habilitados únicamente con sistema de turnos en el horario de 8 a 18 horas.

En fase 2, estos servicios y actividades profesionales liberales estarna habilitados únicamente con sistema de turnos de 8 a 20 horas

En fase 3, los servicios y actividades profesionales liberales estarán habilitadas desde las 8 a las 20, únicamente con sistema de turnos.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES

En fase 1, las y los trabajadores de casas particulares están habilitados de 8 a 18 de lunes a sábados. En fase 2, las y los trabajadores de casas particulares continuarán habilitados de lunes a sábados en los horarios de 8 a 18 y deberán contar con servicio De circulación. En fase 3, las y los trabajadores de casas particulares continuarán habilitados a trabajar de 8 a 18 de lunes a sábados con traslado permitido.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En fase 1, en la administración pública se mantiene la suspensión de términos, plazos administrativos y licenciamiento a personas mayores de 60 años o pertenecientes a grupos de riesgo. Las y los trabajadores que deban asistir al trabajo, deberán hacerlo en grupos que no superen el 30% del espacio, respetando siempre las medidas de distanciamiento e higiene. Se sugiere continuar con la modalidad de teletrabajo en esta etapa.

En fase 2, se mantiene el licenciamiento a personas mayores de 60 años o pertenecientes a grupos de riesgo. Las y los trabajadores que deban asistir al trabajo deberán hacerlo en grupos que no superen el 60% del espacio, respetando medidas de higiene y distanciamiento. Se sugiere continuar con la modalidad de teletrabajo e incorporar horarios rotativos para evitar concentración de personas.

En fase 3, se mantiene el licenciamiento a personas mayores de 60 años o pertenecientes a grupos de riesgo. Cada jurisdicción deberá incorporar obligatoriamente turnos reducidos de jornada laboral, turnos rotativos de agentes y modalidad de trabajo remoto.

OBRAS PRIVADAS

En fase 2, se permite el reinicio de obras privadas, conforme a la autorización de las autoridades sanitarias. Las obras a reiniciarse deben tener un estado de avance de más del 50% al momento del inicio de aislamiento. Cabe señalar que es obligatorio respetar el protocolo establecido por UOCRA y autoridades sanitarias. En fase 3, se permitirá el inicio de nuevas obras y el reinicio de las que se encontraban con estado de avance menor al establecido en la fase 2 con la conformidad de las autoridades locales.